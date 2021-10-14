خالد بن عبد الله آل سعود.. الفارس الذي ترجل

هو مؤسس إحدى أكبر الإمبراطوريات في عالم سباقات الخيل، وسجل اسمه كواحد من أبرز ملاك الخيول في العالم نظراً للإنجازات التي حققتها إسطبلاته عالمياً.. إنه الأمير الراحل خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود.أبدى الراحل اهتمامه بعالم الخيول في خمسينيات القرن الماضي، ولكنه لم يدخل السباقات كمالك إلّا في العام 1977 وحقق فوزه الأول في السباقات الكلاسيكية عن طريق «نون فاكت» الذي أهداه أول لقب سباق ألفي غينيز الإنجليزي في العام 1980، ليصبح بالتالي أول مالك من الشرق الأوسط يحقق الفوز في سباق كلاسيكي بريطاني.

وفي ثمانينيات القرن الماضي أسس إسطبلات «جودمونت» والتي أنجبت عدداً من الأسماء الأسطورية أبرزها «فرانكل»، أحد أعظم الخيول المهجنة في العالم، الذي اعتزل السباقات محققاً 14 فوزاً من 14 مشاركة قبل أن يعتزل في 2010، ولم يمض وقت طويل حتى أنتجت المزرعة «إنيبل» الفائزة في 11 سباقاً من الفئة الأولى. وحصد الإسطبل الفوز في أكثر من 500 سباق، 440 منها من إنتاج مزارعه الخاصة، و118 منها في سباقات الفئة الأولى 102 منها من مواليد المزرعة.

كما نال الراحل عدداً من الجوائز العالمية أبرزها الجائزة العليا للعطاء الدؤوب خلال النسخة الأولى من جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، كما حصل الراحل على 17 جائزة اكليبس التقديرية في الولايات المتحدة، تقديراً لأدائه الرائع كبطل للملاك في أمريكا في الأعوام 1992، 2003، 2016، 2017، وكذلك حصوله على لقب أفضل المربين خمس مرات في 1995، 2001، 2002، 2003، و2009، وفي بريطانيا حصل الراحل على بطولة الملاك في 2003، و2010 و2011.

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