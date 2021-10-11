«روديس دو لوب» بطل كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك

المصدر: باريس- البيان الرياضي

توج الجواد «روديس دو لوب» لخالد خليفة النابودة بطلاً لسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة «بري فلير دافريل»، الذي أقيم، أول من أمس، بمضمار تاربس في فرنسا، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى الترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

وقدم «روديس دو لوب»، بإشراف المدرب شارل جوردين، وقيادة الفارس دامين موري، عرضاً مبهراً في السباق البالغ طوله 1500 متر مع جائزة مالية قدرها 14 ألف يورو، ومتفوقاً ببراعة على منافسيه الأقوياء.

وتفوق البطل المنحدر من نسل «داحس» بفارق 2.5 طول عن «شداد» للشقب ريسنغ، بإشراف شارل جوردين وقيادة هوجو مويسان، و«هالويشا دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة توم باكوي، اللذين اقتسما المركز الثاني مناصفة.

كأس الوثبة

وعلى صعيد آخر، حصد الجواد «ديجلانو»، للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، وقيادة اليون شافيز، كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، البالغ جائزته 3 آلاف يورو، والذي أقيم، أول من أمس، بمضمار جاكرسرو بمملكة السويد.

وجاء تفوق «ديجلانو» ناجزاً وبفارق 6 أطوال عن «توب مدينا» لإسطبلات السويد، بقيادة اندرياس جاربيرغ، فيما جاء ثالثاً «لينداهلس افاتار» بقيادة مارتن رودريغوز، وهما بإشراف المدربة شارلوت جوس، وسجل البطل زمناً وقدره 1:20:30 دقيقة.

وعقب ختام الشوط توج الفائزين ماتس جينبيرغ، رئيس رابطة الخيول العربية في مملكة السويد.

ومن جهة أخرى فاز «سيول كي جينس»، لسي او انيكسو، بكأس الوثبة ستاليونز «بريمو غاليشيا 2021» لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 5 آلاف يورو، والذي أقيم، أول من أمس، بمضمار غاليشيا الإسباني، بمشاركة 7 خيول.

وجاء تفوق «سيول كي جينس» بإشراف اس بوزاس، وبقيادة جي ار ميليز، بفارق نصف طول عن صاحبة المركز الثاني «ليندا فيزانو» بقيادة ار بيريز، فيما جاء في المركز الثالث «إير الاكسير» بقيادة دي ريفاس.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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