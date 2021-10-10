الهاجري يفوز بثنائية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أحرز الفارس محمد غانم الهاجري، ثنائية مبهرة على صهوة الفرس «سيما»، من نادي الشارقة للفروسية، في منافسات الأسبوع الثاني لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، الذي تضمن 8 أشواط مفتوحة المشاركة لجميع فئات فرسان القفز، وجرت جميعها بميدان الصالة المغطاة في مركز الشارقة للفروسية، وانتهت أول أمس السبت، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، ورعاية لونجين، راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وبالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية.

شارك في المنافسة 51 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة الرئيسة دون خطأ، 9 فرسان، 4 منهم أكملوا جولة التمايز نظيفة دون خطأ، وتصدرهم العائد بقوة إلى ميادين القفز في الموسم الجديد، الفارس محمد غانم الهاجري، محققاً ثنائية على صهوة الفرس «سيما» (9 سنوات)، والمملوكة لإسطبلات الهواجر، وأنهى معها التمايز في زمن بلغ (35.77) ثانية، وأحرز الهاجري جائزة المركز الثالث بالجواد «جي إس فابيان» (11 سنة)، وأكمل معه جولة التمايز في (38.11) ثانية، وتمسك الفارس رافائيل إيدن بالمركز الثاني، مع الجواد «جولي فان»، من نادي الشارقة للفروسية أيضاً، وأنهى التمايز في زمن بلغ (36.07) ثانية، وحاز جائزة المركز الرابع، زميلهما بالنادي، الفارس عبد الله حميد المهيري، والجواد «كونيغ».

وبلغ عدد المشاركين في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز تراوح ارتفاعها بين (130 ـ 135) سم، 64 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلة الثانية 12 فارساً دون خطأ.. وقد شهد المنافسات وتوّج الفائزين، سلطان محمد خليفة اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية.

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