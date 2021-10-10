خماسية لخيول جودلفين في «نيو ماركت» وأستراليا

المصدر: متابعة - بهاءالدين عطا، علي الظاهري

واصلت خيول جودلفين، تألقها في المضامير العالمية، وحققت أمس خماسية رائعة في «نيو ماركت» بإنجلترا، و«كولفيلد» و«راندويك» بأستراليا، وشهد اليوم الختامي لمهرجان دبي أبطال المستقبل في نيو ماركت، 3 انتصارات للإسطبل الأزرق، وتوج «نيتيف تريل» بلقب «دارلي ديوهيرست ستيكس» الفئة الأولى، لمسافة 1400 متر، وقاد الجواد البطل، الفارس وليام بيوك بإشراف شارلي آبلي، مسجلاً زمناً قدره 1.24.82 دقيقة، متفوقاً على «ديباوي لينجد» للدكتور علي رضا، وجاء فوز «نيتيف تريل» بجدارة، حيث انطلق بسرعة في المرحلة الأخيرة، وحسم اللقب لصالحه.

وانتزع «غولد سبير»، لقب الشوط الثاني «جودلفين فلاينج ستار» لمسافة 2000 متر، بقيادة جيمس دويل، مسجلاً زمناً قدره 2,5,76 دقيقة، وإشراف شارلي أبلبي، وفاز «كوريباس»، بقيادة وليم بويك وإشراف شارلي آبلبي، بلقب «طيران الإمارات أوتم ستيكس»، محققاً اللقب للمرة الثالثة على التوالي، ومسجلاً زمناً قدره 1,38,65 دقيقة، بفارق طولين عن «إمبيريال فايتر»، فيما جاء «دبي بويت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، في المركز الثالث.

وفي أستراليا، حققت خيول جودلفين، ثنائية، وفاز المهر «أنامو» بلقب «كولفيلد غينيس» للفئة الأولى، على مضمار كولفيلد، بقيادة الفارس دامين أوليفر وإشراف المدرب جيمس كومنغز، مسجلاً زمناً قدره 1.35.00 دقيقة، مواصلاً تألقه في تحدي خيول الثلاث سنوات في أستراليا، ونال «بوليلي» لقب «رومان كونسل ستيكس» للفئة الثانية، على مضمار راندويك، لمسافة 1200 متر، مسجلاً زمناً قدره 1.9.59 دقيقة.

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