كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك تصل فرنسا

المصدر: باريس - البيان الرياضي

يستضيف مضمار تاربس العشبي في فرنسا اليوم، سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة «بري فلير دافريل» برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى الترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

ويشارك في السباق البالغ طوله 1500 متر مع جائزة مالية قدرها 14 ألف يورو، 6 خيول، يتصدرها الجواد «روديس دو لوب» لخالد خليفة النابودة، بإشراف المدرب شارل جوردين، وقيادة الفارس دامين مورين.

وينافس على اللقب «هالويشا دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة توم باكوي، و«احبك ياوطن» لسعيد السويدي بإشراف اي ديلوفا وقيادة لوكاس ارماند، و«اسما تورتيه» لفيليب لافون بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة اليخاندرو جوتريز.

ومن جهة أخرى يستضيف مضمار غاليشيا الإسباني، كأس الوثبة ستاليونز «بريمو غاليشيا 2021» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 7 خيول في سن ثلاث سنوات تتنافس على جوائز مالية وقدرها 5 آلاف يورو.

ويتصدر الترشيحات «سال اليم» بقيادة ار سيلفا، و«جي ار كاردالي بقيادة واي كاريرا، و»اير الكسير«بقيادة دي ريفاس.

وعلى صعيد آخر، يحتضن مضمار جاكرسرو بمملكة السويد، كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، البالغ جائزته 3 ألف يورو، وتشارك فيها 7 خيول في سن أربع سنوات فما فوق.

ويتصدر الترشيحات«سهم الخالدية»للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون وقيادة اليون شافيز، و«كونشيتا»للمالك والمدرب بيتلر ديكر، وقيادة جاكوب يوهانسون، و«لينداهلس افاتار»باشراف المدربة شارلوت جوس، وقيادة مارتن رودريجوز.

وهناك«ديجلانو»للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، بقيادة كارلوس لوبيز، و«كليوباتري» لانديورانس رايدنغ، بإشراف انيل اريكسون، وقيادة جوزفين لاندغرين.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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