ثنائية لخيول جودلفين في استراليا

المصدر: دبي-علي الظاهري

حققت خيول جودلفين ثنائية قوية في استراليا اليوم بعد فوز المهر "انامو" بلقب " كولفيلد غينيس" للفئة الأولى على مضمار كولفيلد، وتحقيق "بوليلي" لقب "رومان كونسل ستيكس" للفئة الثانية على مضمار راندويك، ليضيفان انتصارات ثمينة إلى سجل جودلفين الحافل بالانجازات في استراليا ومختلف مضامير العالم.

ونجح "انامو" في الظفر بلقب " كولفيلد غينيس" لمسافة الميل للفئة الأولى على مضمار كولفيلد بقيادة الفارس دامين أوليفر وإشراف المدرب جيمس كومنغز، مسجلاً زمناً قدره 1.35.00 دقيقة نصف الطول عن "كابتيفانت"، ليواصل "انامو" تألقه في تحدي خيول الثلاث سنوات في أستراليا بعد اضافة لقباً كلاسيكياً آخر لاسطبلات جودلفين.

وانتزع "بوليلي" لجودلفين لقب "رومان كونسل ستيكس" لمسافة 1200 متر للفئة الثانية، مسجلاً زمناً قدره 1.9.59 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن "غلينيغلز"، فيما جاء "كينغ أوف سبارتا" ثالثاً.

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