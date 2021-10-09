«نيتيف تريل» يواجه التحدي في «ديو هيرست ستيكس» اليوم

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا

انتزع «السهيل» لجودلفين لقب سباق تحدي السرعة لمسافة 1400 متر بمضمار نيوماركت العريق بإنجلترا أمس ضمن مهرجان «دبي أبطال المستقبل» برعاية جودلفين، وذلك بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.24.29 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول عن «ويذ ثانكس» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

وظفر «سيسكاني» لجودلفين بلقب الشوط السادس لمسافة 2400 متر بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.31.61 دقيقة.

ويشهد مضمار نيوماركت عصر اليوم ختام مهرجان «دبي أبطال المستقبل»، ويشتمل على سبعة أشواط قوية، أبرزها الشوط الرئيسي للفئة الأولى « دارلي ديو هيرست ستيكس» للخيول عمر سنتين لمسافة 1400 متر بمشاركة ستة خيول قوية أبرزها «نيتيف تريل» لجودلفين بقيادة وليم بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، ويعتبر الأعلى تصنيفاً بالشوط (135)، ويشارك بالشوط «دبوي ليجند» للدكتور علي رضا بقيادة أويسن مورفي وإشراف أندرو بالدينغ.

الشوط الافتتاحي

وتبدأ انطلاقة ختام المهرجان بالشوط الأول «دبي نيرسري هانديكاب» للخيول عمر سنتين لمسافة 1400 متر، يتصدرها «أمريكان ستار» بقيادة أويسن مورفي وإشراف ايد ووكر، ويليه «كروبير» بقيادة جيمس دويل وإشراف سايمون ايد كريسفورد، و«الطريف» للأمير عبد الرحمن الفيصل.

ويشارك بالشوط «روباستا» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة ديفيد روبرت وإشراف اندرو بالدينغ.

يتصدر «حفيت» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، و«غولد سبير» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، المشاركين في الشوط الثاني «جودلفين فلاينغ ستارت نيوزيلاند ستيكس» لمسافة 2000 متر للفئة الثالثة. ويشارك بالشوط «نايت رايدر» لأحمد الشيخ بقيادة ماركو جياني وإشراف كيفن فيليب.

ويشهد الشوط الثالث «الإمارات اوتم ستيكس» للفئة الثالثة ولمسافة الميل، مشاركة «كوريباس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، و«ألف ليلة» لإسطبلات شادويل بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب أوين براوز، و«دبي بويت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة أندريه أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«جرين تيم» لأحمد الشيخ بقيادة جيمس دويل وإشراف المدرب كيفن ريان.

الشوط الرئيسي

وينطلق الشوط الرابع والرئيسي بمشاركة 8 خيول أبرزها «نيتيف تريل» بقيادة وليم بيوك وإشراف شارلي أبلبي، و«دبوي ليجند» للدكتور علي رضا بقيادة جيمس دويل وإشراف هوغو بالمر، و«ستريت آتسر» لإسطبلات جودمونت بقيادة كولن كين وإشراف جي ليونز، و«بيركشاير شادو» و«دباب» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون وتيدي جوسدن.

ويشارك في الشوط الخامس لمسافة 3600 متر نخبة من الخيول أبرزها «ليف يور دريم» لجودلفين بقيادة ادام فاراغير وإشراف المدرب سعيد بن سرور، بينما يختتم السباق بالشوط السابع «دارلي ستيكس» لمسافة 1800 متر للفئة الثالثة، أبرزها «بارني روي» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، و«بيدونز ستوري» لجودلفين بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف سعيد بن سرور، و«مستهدف» لإسطبلات شادويل بقيادة جيم كراولي وإشراف جون وتدي جوسدن، و«فينست ساوند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة أندريه أتزيني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز