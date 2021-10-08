«دبي أبطال المستقبل» في نيوماركت اليوم

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا

يشهد مضمار نيوماركت العريق بإنجلترا عصر اليوم انطلاق مهرجان دبي أبطال المستقبل للمهرات برعاية جودلفين. وينطلق السباق للشوط الأول «جودلفين فيلليز ستيكس» للمهرات عمر سنتين لمسافة 1400 متر. ومن أبرز المشاركات في الشوط، «أمينة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة ديفيد إيجان وإشراف المدرب روجر فاريان، و«أزاهير» لإسطبلات شادويل بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب جون وتيدي جوسدن.

وتنافس على اللقب «امينج هاي» بقيادة كولم شيفرد وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك. ثم «إمانزو» بقيادة سرين فالون وإشراف وليام هاجس، و«بيل بوتيه» بقيادة جيسون هارت وإشراف ستيوارت وليامز، وتشارك «لونستس دي فيجا» بقيادة ماركو جياني وإشراف روجر فاريان و«إيكو شيلمير» بقيادة بوب مونباي وإشراف المدرب رالف بيكيت، «فيورتينا» بقيادة أوسين مورفي وإشراف جورج بوي «كير يلنكو» بقيادة ريان مو وإشراف السير مايكل ستاوت، و«بيرفكت سنسيشن» بقيادة ديفيد روبرت وإشراف أندرو بالدينغ، و«كوينلت» بقيادة توم ماركواند وإشراف وليام هاجس، «ريبوت روز» بقيادة نيل كالان وإشراف ماركو بوتي، «سليتي» بقيادة روزا ريان وإشراف ريتشارد هانون، «سيلفر سكرين» بقيادة آدام كيربي وإشراف كلايف كوكس، ثم «ستيلر كوين» بقيادة مارتن دواير وإشراف كلايف كوكس.

ويشهد الشوط الثاني نيوماركت لأكاديمية جودلفين كومنولث ستيكس لمسافة 1000 متر للفئة الثالثة، مشاركة 13 مهرة تتقدمها «هايراكي» بقيادة أويسن ميرفي وإشراف هوغو بالمر، و«تويلايت جيت» بقيادة لي روش وإشراف مايكل أو كالهان. وتشارك بالشوط «جلديد» بقيادة كلفرت لي وإشراف المدرب كارل بورت و«تاردس» بقيادة جيمس دويل وإشراف مايكل بيلن، و«الستريتنغ» بقيادة كيرين سومارت و«مانكان» بقيادة آدام كيربي وإشراف المدرب جون ريان، «متباهي» بقيادة ديفيد إيجان وإشراف روجر فاريان، «بابا دونت بريتش» بقيادة توم ماركواند وإشراف فلوريان غويدير، «نيمفدورا» بقيادة ريان مور وإشراف اندرو بالدينغ، «أب ابوف» بقيادة بات دوبس وإشراف مايكل دونوهو، و«برينسيس شابنام» بقيادة دين كورتس وإشراف شون وودس، «البيون سكوير» بقيادة شين فولي وإشراف المدربة مسز جون هاريتون، و«فريابيلا» بقيادة روبرت تارت وإشراف جين شابلهيام.

ويشهد الشوط الثالث «جودلفين أوسو شارب ستيكس» للمهرات للمجموعة الثالثة عمر سنتين، مشاركة تسعة خيول بعد انسحاب «مالفا»، والمسافة 1400 متر، من أبرزها «الليالي» لإسطبلات شادويل بقيادة جيم كراولي وإشراف شارلس هيلز، و«بيرفكت نيوز» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة توم ماركواند وإشراف وليام هاجس، و«جود أميركان» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف رالف بيكيت، و«بيرل غلوري» بقيادة وليام بيوك وإشراف كيفن فليبورت دو فوي، و«بانشي» بقيادة اويسن مورفي وإشراف بريان أوروكي و«فاست أتاك» للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بقيادة جيمس دويل وإشراف سايمون وايد كريسفورد، ويشارك «ميستي آير» بقيادة جو فانينغ وإشراف كيث دالجليش.

«جودلفين شالانج»

ويشهد الشوط الرابع «جودلفين شالانج ستيكس» لمسافة 1400 متر للمهرات عمر سنتين للفئة الثانية، مشاركة 9 خيول قوية يتصدرها «السهيل» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، و«دبي» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي، و«ويذ ثانكس» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة توم ماركواند وإشراف وليام هاجس.

وتشارك بالشوط «جيرس» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف شارلس هيلز، و«سيف فويج» بقيادة جاسون هارت وإشراف جون كوين، و«شيندت» بقيادة بات دوبس وإشراف ريتشارد هانون، و«هوروسكوب» بقيادة ريان مور وإشراف المدرب ايدن أوبرين، و«دبل اور ببل» بقيادة جاك ميتشر وإشراف كريس وول، و«جوسكا» بقيادة شين فوللي وإشراف هنري كاندي،.

سباق الميل

يشهد الشوط الخامس والرئيسي لمسافة الميل للفئة الأولى أقوى المهرات عمر سنتين بمشاركة 9 مهرات أبرزها «وايلد بيوتي» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، ويشهد الشوط مشاركة «انسبيرال» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون وتيدي جوسن، و«كونسيرت هول» بقيادة ريان مور وإشراف ايدن أوبرين، و«مليس اند سين» بقيادة اوسين مورفي وإشراف المدرب جيمس فيرجسون، ويشارك «ماجيكال لاغون» بقيادة شين فولي وإشراف مس جون هارتون، كما يشارك «ماجستك غلوري» بقيادة ديفيد روبرت وإشراف اندرو بالدينغ، «بوكيه» بقيادة روبرت هافلين وإشراف جون وتيدي جوسدن، و«كاشيه» بقيادة جيمس دويل وإشراف جورج بوي، ويختتم «بروسيرس فويج» المشاركة بالشوط بقيادة بوب هوارندبي وإشراف رالف بيكيه.

«سيسكاني» و«إنجازاتي» الأبرز

يعتبر «سيسكاني» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي من أبرز المرشحين في الشوط السادس لمسافة 2400 متر «أولد برولي كب هانديكاب» والذي يشهد مشاركة 15 خيلاً، إلى جانب «مارشال بلان» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف جون وتودي جوسدن، و«تريبل آرت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة ديفيد روبرت وإشراف مارك جونستون، و«مشاوير» لإسطبلات شادويل بقيادة جيم كراولي وإشراف روجر فاريان، و«إنجازاتي» لمحمد بالعبيدة بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف شارلس فولوز.

كما يشهد مشاركة «بولت اواي» لإسطبل جودمنت بقيادة اويسن مورفي وإشراف روجر شارلتون، و«ترو كاريدج» بقيادة هايلي تيرنر وإشراف جون و تودي جوسدن، و«فرحان» بقيادة ديفيد إيجان وإشراف جون بتلر، و«جوان دي مونتلبان» بقيادة جاك ميتشل وإشراف ديفيد أوميرا، و«سيرت ميكسر» بقيادة جوزفين جوردن و«ستيت أوف بلوز» بقيادة جو فانينغ وإشراف مارك جونستون، و«ستاي ويل» بقيادة جورج روك وإشراف ايوس موريسون.

الشوط الختامي

ويختتم السباق بالشوط السابع والأخير «نيوماركت بوني أكاديمي برايد ستيكس» للمهرات والأفراس عمر 3 سنوات لمسافة 2000 متر للفئة الثالثة بمشاركة 15 مهرة أبرزها «سوفت ويسبر» لجودلفين بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور و«سيدة» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، و«فرات» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة ديفيد إيجان وإشراف روجر فاريان، و«سويت بليفر» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة سيرين فالون وإشراف المدرب وليم هاجس.

ويشهد الشوط مشاركة «فريا» بقيادة بن كورتس وإشراف مارك جونستون، و«لايتس آوت» بقيادة بات دوبس وإشراف السير مايكل ستاوت، و«سولين ليليت» بقيادة وإشراف اندرو سلاتري، و«آد انفينيتيوم» بقيادة كولم شيبرد وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك، و«ابريل شاورز» بقيادة غافين ريان وإشراف دوناش ايرن أوبرين، «أورلا» بقيادة ديفيد روبرت وإشراف اندرو بالدينغ، «كلايميت» بقيادة شين فولي وإشراف مسز جون هارينجتون، وتشارك «لا جوكوندي» بقيادة ريان مور وإشراف ايدن أوبرين، و«اوشن رود» بقيادة أويسن مورفي وإشراف هوغو بالمر.

ارتياح وجاهزية

وأبدى المدرب شارلي أبلبي ارتياحه لجاهزية «وايلد بيوتي» لجودلفين المشاركة في السباق، وقال: «شعرنا بارتياح لفوز «وايلد بيوتي» بسباق الفئة الأولى في كندا حينما قدمت مستوى متطوراً بالنقلة إلى مسافة الميل، وخرجت من السباق في حالة طيبة، وتدخل هذه المنافسة متسلحة بخبرة دولية كبيرة وعلى المستوى الأعلى». وعن المهر «دبي» أضاف شارلي قائلاً: «ظل «دبي» يركض بشكل متماسك طوال العام ويتجه إلى هذا السباق في وضعية جيدة، ونتطلع إلى أداء قوي آخر منه على هذه المسافة المثلى له». وعن مشاركة «سيدة»، علق قائلاً: «ظلت «سيدة» تقدم أداءً متماسكاً للغاية طوال الموسم، وحالة الأرضية ستكون من صالحها اليوم، ولا تعد المشاركة على مسافة أقصر هاجساً، ويفترض أن تتعامل مع الأرضية الأكثر ليونة والتي لم تحصل عليها طوال العام».

وأكد المدرب سعيد بن سرور جاهزية «سوفت ويسبر» قائلاً: «ركضت «سوفت ويسبر» بشكل ممتاز في مشاركتها الأخيرة وتوّجتها بفوز رائع، وآخر تمرين لها كان جيداً وهي جاهزة للمنافسة مرة أخرى».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز