هند العتيبة تبحث مع الرحماني خطط «دولي سباقات الخيل العربية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استقبلت هند العتيبة سفيرة دولة الإمارات في فرنسا فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة، الذي فاز بالمنصب في ثاني دورة انتخابية ضمن انتخابات الجمعية العمومية التي جرت في باريس.

وبحثت العتيبة مع الرحماني في مقر سفارة الدولة في باريس برامج وخطط الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية خلال المرحلة المقبلة والتطورات التي شهدتها المرحلة الماضية منذ تسلم الرحماني لحقبة الرئاسة في الدورة الانتخابية السابقة.

وعبّرت العتيبة عن سعادتها باستقبال رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، وهنأته بالفوز للدورة الانتخابية الثانية، مؤكدة مكانة الكفاءات الوطنية في تبوؤ المناصب الدولية، وتحقيق النجاحات في مسيرة المؤسسات والمنظمات العالمية.

وفي ختام اللقاء، قدّم الرحماني هدية تذكارية إلى هند العتيبة تقديراً لجهودها واهتمامها الكبير ودعم السفارة المتواصل.

من جهته، توجه الرحماني بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعمه السخي ودوره الريادي الذي أثمر عن الفوز برئاسة الإمارات لدورتين انتخابيتين في مسيرة الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي، متقدماً بالشكر والتقدير لهند العتيبة سفيرة الدولة في فرنسا لحفاوة الاستقبال والترحيب ودور السفارة المهم الداعم لأنشطتنا وبرامجنا الرامية لنهضة الخيل العربية في فرنسا.

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