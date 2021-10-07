«بالاس بيير» ملك سباقات الميل الأوروبية

المصدر: إعداد - خالد المهيري

نجم مثير، جذب الأنظار، ولفت الانتباه في السباقات الأوروبية بقوة، استطاع أن يحقق عدداً من الإنجازات الأوروبية، التي لا تنسى، فتعلقت القلوب به، واستحق لقب «ملك سباقات الميل الأوروبية»

إنه «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ولد «بالاس بيير» في عام 2017، وحقق الانتصار الأول عام 2019، في أول مشاركة له على المضامير الإنجليزية، لتكون بذلك الفاتحة لمسيرة كبيرة من الإنجازات التي وصلت إلى 9 انتصارات، من أصل 10 مشاركات في سباقات الميل، أبرزها سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، في مهرجان «رويال آسكوت» العام الماضي، وسباق «لوكينغ ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، على مضمار «نيوبري» في إنجلترا، وسباق «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بمهرجان «رويال آسكوت» هذا العام، وكما ظفر بلقب «بري جاك لو ماروا»، مرتين على التوالي، والذي أقيم مضمار «دوفيل» في فرنسا، ونتيجة للإنجازات التي حققها، توج العام الماضي بجائزة أفضل حصان في عمر الـ 3 سنوات، ضمن جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات.

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