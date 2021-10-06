«السكب» بطل كأس الوثبة في تولوز

المصدر: تولوز ــ البيان الرياضي

حصد الجواد «اتش أم السكب» للشقب للسباقات بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري لقب كأس الوثبة ستاليونز «بري نيدجاري» الذي أقيم أول من أمس بمضمار تولوز الفرنسي، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة سلسلة كأس الوثبة ستاليونز تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم ملاك ومربي الخيول العربية في معظم دول العالم.

وكان سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 متر على الأرضية العشبية، وشارك فيه 8 من نخبة من الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، صاحبة الإنجازات على الصعيد الدولي، وبلغت جائزته المالية 14 ألف يورو.

ولم يتأخر «اتش ام السكب» في إثبات جدارته بالسباق، حيث انطلق من البوابة الثالثة، إلى الصدارة مباشرة وظل متمسكاً بها طوال مجريات السباق وسط مطاردة عنيفة من وصيفته «لولوا» لشادويل بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي.

تتويج

عقب ختام الشوط قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتتويج الأبطال الفائزين.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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