فيصل الرحماني يحتفظ برئاسة الاتحاد الدولي لسباق الخيل العربية

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

احتفظ فيصل الرحماني برئاسة الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الاصيلة ( افهار ) بالإجماع وذلك في انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بمقره في العاصمة الفرنسية باريس والتي جرت اليوم الثلاثاء الموافق 5-أكتوبر 2021.

وحاز مرشح الإمارات على 26 صوتا وذلك باجماع أصوات كافة الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ليحصد الرحماني الفوز الكبير لدورة انتخابية ثانية تمتد لأربعة اعوام من 2021- ولغاية 2025.

ويأتي الفوز الجديد ليؤكد الإنجازات المهمة التي حققها الرحماني طوال السنوات الأربع الماضية اثناء قيادته لهرم الاتحاد الدولي والثقة العالمية بكفاءة الإدارة الإماراتية ودورها في تجسيد النجاح والتميز لمسيرة الخيل العربية في جميع دول العالم.

من جهته أعرب فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الاصيلة (افهار) عن فخره واعتزازه بالثقة الدولية والفوز بدورة انتخابية ثانية، مثمنا الدعم السخي للقيادة الرشيدة التي تحرص على تقديم كافة مقومات النجاح لأبناء الإمارات في كافة المجالات.

وقال: “إن الفوز برئاسة الاتحاد الدولي ثمرة دعم وتوجيهات سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ودوره الريادي في قيادة خطط التقدم والتنمية لمسيرة الخيل العربي للمصاف العالمي،" مضيفا: "دعم ومتابعة سموه كان لها الأثر البارز في تفوقه وفوزه للمرة الثانية في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي ونيل أغلبية أعضاء الجمعية العمومية."

وتابع: "يمثل الفوز دلالة جديدة ومهمة على مكانة الإمارات المرموقة عالميا ويؤكد مدى نجاحات الخطط والاستراتيجيات التي شهدها الاتحاد الدولي في السنوات الأربع الماضية والنقلة النوعية في مسيرة سباقات الخيل العربية عالميا.

وقال الرحماني: "سنواصل العمل بجهود استثنائية نحو تحقيق المزيد من الإنجازات كما عودتنا قيادتنا الرشيدة، وسنكرس البرامج المتقدمة والخطط التنموية لرفد أسرة الخيل الدولية بمزيد من المنجزات والمكتسبات، متوجها بالشكر والتقدير للجمعية العمومية وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وتجديد الثقة بمرشح الامارات لدورة انتخابية ثانية.

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