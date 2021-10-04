«تاسو» مفاجأة «الآرك» وتألق «سبيس بلوز» لجودلفين

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

فجّر الألماني «توركواتر تاسو»، أمس، مفاجأة كبرى في سباق الآرك الفرنسي «قطر بري دي آرك دي تريومف»، للفئة الأولى لمسافة 2400 متر، على مضمار لونشامب في باريس، حيث لم يكن ضمن المرشحين، وذلك بانتزاعه اللقب، بقيادة الفارس ريني بيشليك وإشراف المدرب مارسيل ويس، مسجلاً زمناً قدره 2.37.62 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «طرناوة» لآغا خان، فيما جاء «هريكين لين»، بشعار جودلفين، ثالثاً، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، حيث كان ضمن المرشحين إلى اللقب.

وحقق «سبيس بلوز» لجودلفين، لقب شوط «قطر بري دي لا فوريت»، للفئة الأولى لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز