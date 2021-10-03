ثلاثية لجودلفين في افتتاح «الآرك الفرنسي»

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا

خطفت خيول جودلفين، الأضواء في افتتاح مهرجان الآرك الفرنسي، بمضمار لونشامب العريق بفرنسا، محققة ثلاثية، ونال «مونوبو» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب الشوط الأول «قطر بري شودينيه»، لمسافة 3000 متر للفئة الثانية عمر 3 سنوات، مسجلاً 3,21,76 دقائق، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن زميله «كيماري»، بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وانتزع «ريل وورلد» لجودلفين، لقب سباق «قطر بري دانيل ويلدرستين»، لمسافة الميل للفئة الثانية، بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً 1,41,72 دقيقة، ومتفوقاً على 10 خيول قوية، وحقق «دبي أونر» لجودلفين، لقب «قطر بري دولار» لمسافة 2000 متر للفئة الثانية.

ويقام اليوم سباق الآرك الفرنسي «قوس النصر»، لمسافة 2400 متر للفئة الأولى، على المضمار العشبي في لونشامب، بجوائز 5 ملايين يورو، ويعد «أداير» و«هوريكان لين» لجودلفين، بقيادة وليم بويك «أداير» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، أبرز خيول الإمارات المشاركة في السباق، كما تتنافس بالسباق «رابحة» لإسطبل شادويل، بقيادة كريستيان دي مورو وإشراف جين كلود روجيه، وتعتبر حظوظ جودلفين قوية، خاصة أن «أداير» و«هوريكان لين» حققا إنجازات مشرفة، الموسم الحالي، بالفوز بلقبي الديربي الإنجليزي والإيرلندي، وأبدى شارلي آبلبي تفاؤله، مؤكداً جاهزية البطلين لمواجهة الأقوياء من مختلف الإسطبلات العالمية.

من ناحية أخرى، تنطلق اليوم بطولة كأس العالم للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2000 متر، والمخصصة للخيول عمر 4 سنوات للفئة الأولى، ويمثل الإمارات «رووس دولوب» لخالد خليفة النابودة، و«سوكو» لهلال العلوي.

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