خيول الإمارات تواجه الأقوياء في لونشامب

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

يشهد مضمار لونشامب العريق في فرنسا اليوم انطلاقة سباق قوس النصر الفرنسي «آرك دي تريومف» بمشاركة خيول الإمارات في مواجهة الأقوياء من مختلف الإسطبلات العالمية، ويقام الشوط الأول «بري شاود ينييه» لمسافة 3000 متر، ويعد أبرز المشاركين فيه «مونوبو» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي أبلبي و«انتربريتيشن» بقيادة لوريتز منديزبال ثم «كيماري» لجودلفين بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي أبلبي، و«لاف شايلد» بقيادة مايكل بارزالون وإشراف المدرب اندريه فابري و«طشقان» بقيادة روبنسون وإشراف المدرب بريان اليسون و«تايدس أوف وور» بقيادة هوغ بستيار.

وينطلق الشوط الثاني «بري دانيال ويلدنستن» للمجموعة الثانية لمسافة 1600 متر بمشاركة 12 خيلاً للخيول المهجنة لمسافة الميل للفئة الثانية ويتصدرها «ذي ريفيرنانت» بقيادة أوليفيه بسليار وإشراف جرافرد، و«ريل ورلد» لجودلفين بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«فيكتور لودروب» بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف اندريه فابري.

كما يشارك «سنشري دريم» لمالكه عبد الله سعيد بالحب بقيادة جيمس دويل وإشراف سايمون وايد كريسفورد، و«كورسامبا» بقيادة كريستيان دي ميورو وإشراف روجيه، و«رودا بالو» بقيادة جوس لويس مارتنيز، و«إكريفين» بقيادة ماكسي جيون وإشراف كريستيان لافون بارياس، و«ناشيونال سيرخس» بقيادة أندريا اتزيني وإشراف كافن هيبرون.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «بري دو كاردان» مشاركة 13 خيلاً ومسافته 4 آلاف متر ويتصدره «تروشان» بقيادة جيمس دويل وإشراف «آلن كينج» ويليه «ستراد فايروس» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون وثادي جوسدن. وتشارك «برينسيس زوي» بقيادة جون شريدان. وإشراف أنطوني مولينس. ويليه «سكازينو» بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سيدريك روسي. ويشارك «بابل سمارث» بقيادة جيرالد موس وإشراف ديلز انجلس، ثم «كول ذا ويند» بقيادة أوليفيه بيسلير وإشراف فريدي هيد.

ويشارك «امبرور اف ذا صن» بقيادة كيفن ريان وإشراف دورناشا إيدن، يليه «سترادم» بقيادة كريستيان ديمورو وإشراف ويلي مولنز، يليه «ألكوين» بقيادة نيكولاس كالدي، ثم يأتي «ممفيس» بقيادة باورجان مرزيايف وإشراف رونالد جيويش. ويليه «كاكفنس» بقيادة مارتينا هافلكوفا. وإشراف م. ها فلكوفا، و«ماكس لافريبوي» بقيادة ثيوباشيلت وإشراف رود كوليت.

الشوط الرابع

ويقام الشوط الرابع «قطر دي روياليو» لمسافة 2800 متر بمشاركة 11 خيلاً يتقدمها «فاليا» بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف الن دوبريه و«جوي دي مويز» بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف اندريه فابري، و«لافينج دريم» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون وثادي جوسدن، و«بليف ان لاف» بقيادة اندريا أتزيني وإشراف روجرفاريان، و«باشون» بقيادة لوريدز ماندازابال وإشراف ايدن أوبرين، ويشارك في الشوط «ويلو» بقيادة كيفن ريان وإشراف ايدن أوبرين، و«يس يس» بقيادة جيمس دويل وإشراف رالفابيكيت، و«جيلدا انتني» بقيادة أوليفيه بيسليار وإشراف ايد ووالكر، و«صندر درم» بقيادة ايدي هاردون وإشراف جيروم رينير و«كونترول تاورس» بقيادة سبستيان ميلوت و«مشرف» بإشراف نيكولاس كليمنت و«نوبل ميوزيك» بقيادة جيرالد موس وإشراف جيروم رينيه.

الخامس

ويقام سباق «بري دولار» لمسافة ميل وربع الميل «2000 متر» بمشاركة 16 خيلاً يتصدرها المرشح «دبي أونر» بقيادة جيمس دويل وإشراف وليم هاجس، و«ماجني كورس» لجودلفين بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف اندريه فابري، و«ماجلان» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جون وثادي جوسدن، و«سيداباد» بقيادة كريستوفر سوميلون وإشراف جلين كلاود روجيه و«كاديلاك» بقيادة أوليفيه بيسليبر.

وإشراف جون هارينجتون. و«باتريك ساوسفيلد» بقيادة ديكلان ماكدون وإشراف جوزيف باتريك أوبرين، يليه «ثيرد ريلم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة اندريا أتزيني وإشراف روجر فلريان، و«دون انتيلو» بقيادة جيرالد موس وإشراف اندياس شوتز، و«ادامو» بقيادة ماكسيم جيون وإشراف فريدي هيد و«كين واي» بقيادة ثيو باتشيلوت وإشراف فري ديريك روسي.

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