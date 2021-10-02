النخبة في قوس النصر غداً

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يشهد شوط الآرك الفرنسي «قوس النصر» (آرك دي تريومف) غداً مشاركة نخبة من الخيول الرائعة من مختلف دول العالم، بمشاركة 15 خيلاً لمسافة الميل ونصف الميل يتقدم المشاركين «اداير» لجودلفين بقيادة وليم بويك وإشراف شارلي أبلبي ثم «هوريكان لين» لجودلفين بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي. «سنوفل» بقيادة ريان مور وإشراف «إيدن أوبريان» و«رابحة» لمؤسسة شادويل بإشراف حيت كلود روجيه، ويأتي «كرو نو جينسوس» بقيادة أوسن مورفي وإشراف تاكاشي سايتو.

ثم «لاف» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف إيدن أوبريان، و«ديب بوتد» بإشراف روجيه أكوبو، ثم «الينكر» بقيادة توم ماركوان وإشراف المدرب وليم هاجس، ثم «سيل اواي» بإشراف سيدريك روسيه.

ويشارك بالشوط «موجو ستار» بإشراف ريتشارد هانون، و«بروم» بقيادة يوتاكا تاكي وإشراف إيدن أوبريان، و«توركواتر فاسو» وإشراف مارسيل وايس، ويأتي «بيبي رايددر» بإشراف باسكال باري ويختتم القائمة «بابل غيفت» بإشراف مايكل دالزانجلس.

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