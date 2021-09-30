8 أشواط في افتتاح النسخة العاشرة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تنطلق بنادي الشارقة للفروسية والسباق، صباح غدٍ، النسخة العاشرة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز وتقام تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، وبالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية؛ الذي يستضيف 8 أشواط على مدار يومين، في الأسبوع الأول بالنسخة العاشرة لدوري القفز، وتقام المنافسات وفق الإجراءات الاحترازية.

وأكمل فرسان وخيول القفز استعدادهم عبر برنامج صيفي أقامه اتحاد الفروسية للمرة الأولى في ميادين مكيفة الهواء، في صالة مركز الشارقة للفروسية، وصالة سلطان بن زايد الكبرى في قرية بوذيب للقدرة، وتألف البرنامج الصيفي من خمس منافسات أسبوعية خلال الفترة من 4 يونيو وحتى 7 أغسطس الماضي، واختتم ببطولة الشارقة الدولية الصيفية من فئة النجمتين، وهي أول بطولة دولية لقفز الحواجز تقام صيفاً في صالة مغطاة في الإمارات وعموم دول المنطقة، ويمثل حسام زميت، اتحاد الفروسية في منافسات الأسبوع الأول، ويترأس لجنة التحكيم، الدولي خليل إبراهيم، ويصمم مسارات المنافسات الدولي يوسف المحمودي، ويشرف على الميادين علي مهاجر وآخرون.

برنامج

ويتضمن برنامج الموسم الجديد الممتد حتى 9 أبريل المقبل، 31 حفلاً تشهدها ميادين أندية الفروسية في أبوظبي والشارقة ودبي والعين، منها 12 للبطولات الدولية، وبطولة محلية واحدة و18 لقاءً أسبوعياً، ويستضيف نادي الشارقة 4 منافسات منها ضمن الدوري، وينظم ثلاث بطولات دولية من فئة الخمس نجوم، و3 نجوم والنجمتين، وبطولتين دوليتين من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، بالإضافة إلى منافسات دولية لفرسان المراحل السنية من دول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية.

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