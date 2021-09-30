«الإمارات لسباق الخيل» تنسق مع الأندية والمدربين

المصدر: دبي - خالد المهيري

عقدت هيئة الإمارات لسباق الخيل اجتماعاً مشتركاً مع أندية السباقات ومدربي الخيول في الدولة برئاسة المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام للهيئة، وبحضور اللواء خبير محمد عيسى العضب عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل والمدير العام، المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

كما شارك في الاجتماع الذي استضافه نادي دبي لسباق الخيل، ياسر مبروك، وسام شينسكي من هيئة الإمارات لسباق الخيل وعدد من المسؤولين في الهيئة وأندية السباقات، بالإضافة إلى أكثر من 50 شخصاً من مدربين ومساعدين ومهتمين بسباقات الخيل في الدولة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن حرص مجلس الإدارة الجديد للهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع مدربي سباقات الخيل في الدولة، خصوصاً مع اقتراب الموسم الجديد الذي ينطلق في الـ 29 من الشهر المقبل.

فتح قنوات

وفي هذا الصدد، أكد المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام للهيئة أن الاجتماع جاء ضمن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس الإدارة، بضرورة فتح قنوات التواصل مع جميع أهل الخيل من ملاك ومدربين وفرسان للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، التي ستساهم بلا شك في الارتقاء بالفروسية والوصول بها إلى مرحلة جديدة من التطور والازدهار.

فرصة

وأضاف إن الاجتماع كان فرصة للالتقاء بجميع المدربين، لخلق جو من التعاون والتنسيق وتبادل الآراء حول متطلبات الموسم المقبل الذي سيكون محط أنظار الجميع، مشيراً إلى أنهم سوف يستمرون على هذا النهج بهدف جعل هذه الرياضة جاذبة ليس فقط للمهتمين بل أيضاً كل قطاعات وأطياف المجتمع.

شركاء النجاح

قال المهندس محمد سعيد الشحي إن أبوابهم سوف تبقى مفتوحة لكل أهل الخيل، الذين نعتبرهم شركاء لنا في المنظومة، ونجاحهم هو من نجاحنا، كما نمتلك جميعاً رؤية واحدة وهي الرقي بسباقات الخيل في الدولة إلى مستوى جديد من التطور وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وتقدم المهندس محمد سعيد الشحي بخالص الشكر والتقدير لكل المدربين الذين حضروا الاجتماع، وقدموا لنا عدداً كبيراً من الأفكار التي سوف ندرسها ونحاول أن نحققها على أرض الواقع، كما الشكر موصول إلى نادي دبي لسباق الخيل على استضافتهم هذا الاجتماع.

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