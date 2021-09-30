بات سمولين.. الفارس الإنسان

المصدر: إعداد - خالد المهيري

هو فارس متألق ترك بصمة كبيرة في سباقات الخيل، ولم يكتف بذلك بل نال محبة الجميع بمبادراته الإنسانية التي قاتل من أجلها حتى آخر لحظة من حياته، إنه الفارس الراحل بات سمولين الذي ولد في الـ 22 من مايو العام 1977، بمقاطعة أوفالي بإيرلندا، ودخل عالم السباقات العام 1992، وحقق أول فوز له العام 1993.

يملك الراحل سجلاً كبيراً من الإنجازات التي لا تنسى على المضامير العالمية، إذ توج بلقب الديربي الإنجليزي والإيرلندي العام 2016، وبلقب الـ «2000 جينيز الإنجليزي» العام 2003، وبلقب الـ «1000 جينيز الإيرلندي» العامين 2006 و2010، بالإضافة إلى تتويجه بلقب بطولة الفرسان في إيرلندا 9 مرات.

كما ارتبط الراحل بعلاقة مميزة مع الإمارات، إذ كان الفارس الرئيسي في إسطبلات جبل علي في دبي من عام 2000 وحتى 2002، وحقق رقماً قياسياً بالفوز في 32 سباقاً في موسم شتاء 2001 ـ 2002. وشارك في السباقات كفارس لإسطبلات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في دبي خلال موسم شتاء 2004.

في العام 2018 أصيب الراحل بمرض سرطان البنكرياس ما أجبره على اعتزال سباقات الخيول رسمياً العام 2019، والتوجه إلى الأعمال الخيرية المرتبطة بمكافحة سرطان البنكرياس عبر قيامه بعدد من المبادرات المرتبطة بهذا المجال حتى وفاته العام 2020. وتكريماً لذكراه قام مضمار جبل علي بإطلاق سباق يحمل اسم الفارس الراحل ليكون بذلك أول مضمار يكرم ذكرى بطل سباقات الخيل الإيرلندي الراحل.

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