«جارف» بطل كأس رئيس الدولة للخيول في هولندا

المصدر: أمستردام - وام

حققت المحطة الهولندية التاسعة في سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة مكتسبات مهمة لمسيرة الكأس الغالية التي تجوب دول العالم، وذلك بعد النجاح الجديد الذي سجلته أول من أمس، في مضمار دوندخت العشبي في لاهاي بمملكة هولندا، ضمن أجندة النسخة الثامنة والعشرين.

ونجح الجواد «جارف» المنحدر من نسل «داحس وكيس دي غزال بنت دورمان» والذي يعود للمالك هايف بن محمد القحطاني من الظفر بلقب الكأس الغالية وحسم القمة الهولندية التي شهدت مشاركة 14 خيلاً من نخبة الخيول العربية في هولندا وأوروبا.

وأقيم السباق لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق ضمن الفئة الثالثة، وتصدر مجموعة الخيول في بداية ومنتصف السباق الفرس «لمت شمل» من نسل «إيه إف البحر وفالوتا خان» للمالك وليد بن زايد وتحت إشراف المدرب جون دو ميول وقيادة أوليفييه دوندينييه، واستمرت بالتقدم حتى منعطف النهاية، لينجح «جارف» بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد وقيادة الفارس وليام مونجيل من خطف الصدارة.

وواصل التقدم وتوسيع الفارق مع منافسيه لينفرد بالمقدمة بانطلاقته المميزة وأدائه القوي الذي قاده لحسم لقب السباق بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني بيكاسو تي من نسل «مغادر وبايبا تي بنت ديجندل»، فيما حل في المرتبة الثالثة الجواد أيمن من نسل «جنرال وباسيليك ديليوس بنت اليوس دي كرير» ونجح البطل من قطع مسافة السباق في زمن 2:22:40 دقيقة.

إشادة

وحظيت المنافسات بإشادات هولندية وأصداء واسعة، بما يواكب مكانة الإمارات والحدث الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل اهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة شأن الخيل العربي الأصيل بكافة دول العالم، انطلاقاً من نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشهد السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات الكأس الغالية، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي إلى جانب محمد العويس وعلي الشحي من سفارة الدولة في مملكة هولندا، وتسلمت المدربة اليزابيث بيرنارد والفارس وليام مونجيل كأس المحطة التاسعة.

حرص

وأكد فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة أن نجاحات السباقات العالمية ما هي إلا ثمرة الدعم المقدم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن توجيهات واهتمام سموه تؤتي ثمارها في كل محطة من محطات الحدث الغالي، معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاحات والأصداء الهولندية الواسعة التي حظيت بها الجولة التاسعة.

وأوضح أن جميع الملاك والمربين في أوروبا حريصون على تسجيل حضورهم ومشاركتهم القوية في الحدث المرموق، بما يعكس مكانته وقيمته التاريخية والعالمية في مسيرة سباقات الخيل العربي، مؤكداً أن سلسلة السباقات ومسيرتها الريادية الممتدة على مدار 28 نسخة تمثل دعماً كبيراً ومهماً للملاك والمربين وتساهم بقوة في تربية ورعاية الخيل العربي ورفع معدلات الإنتاج، ما يترجم هدفها ورسالتها العالمية.

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