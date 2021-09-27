«هيركين لين» لجودلفين ينضم لـ«اداير» في «الآرك الفرنسي»

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

أعلن فريق جودلفين عن انضمام بطل «الديربي الإيرلندي» و«سانت ليجر ستيكس» «هيركين لين» إلى رفيقه في الإسطبل بطل «الديربي الإنجليزي» و«كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» «اداير»، للمشاركة في سباق «الآرك الفرنسي»، الذي سيقام يوم الأحد المقبل على مضمار «لونغشامب» في فرنسا.

وسيقود الفارس جيمس دويل «هيركين لين» خلال السباق، على أمل أن يسجل إنجازاً تاريخياً بالجمع بين لقبي سباق «الديربي الإيرلندي» و«سانت ليجر ستيكس» في الموسم ذاته، فيما سيقود الفارس وليام بيوك البطل «اداير». وقال المدرب شارلي آبلبي: نحن واثقون بأن نهاية الأسبوع ستكون جيدة لنا بوجود خيلين متجهين إلى سباق «الآرك» وفي جاهزية عالية.

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