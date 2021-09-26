«بيرفكت باور» بطل «جودمونت ميدل بارك ستيكس» بإنجلترا

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

واصل «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم تألقه في السباقات الأوروبية، واقتنص لقب «جودمونت ميدل بارك ستيكس» لمسافة 1200م «الفئة الأولى»، بقيادة كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، في السباق الذي أقيم أمس بمضمار «نيوماركت» بإنجلترا ، فيما حقق «بدوينز ستوري» لجودلفين لقب «كامبريدجشير هانديكاب» لمسافة 1800 م، بقيادة جيمي سبنسر، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، وظفرت «بيرفكت نيوز» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بلقب «جيرسي ليلي» لمسافة 1400 متر والمخصص للمهرات، بقيادة توم ماركواند، وإشراف المدرب وليام هاجس.

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