14 خيلاً تتنافس على كأس رئيس الدولة في هولندا

المصدر: لاهاي – البيان الرياضي

يحتضن مضمار دوندخت العشبي في لاهاي بمملكة هولندا، اليوم، المحطة التاسعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي تواصل جولاتها العالمية بنجاحات مبهرة، ضمن أجندة النسخة الثامنة والعشرين.

ويقام الحدث برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل اهتمام وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لرفعة شأن الخيل العربي الأصيل بكافة دول العالم، ودعم الملاك والمربين، وتشجيعهم على رعاية وزيادة إنتاج الخيل، ورفع مستوى التنافس في أهم المهرجانات والسباقات العالمية، انطلاقاً من نهج المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء وترسيخ مكانة الخيل العربي العريقة، وأصالته في كافة المضامير العربية والعالمية، كما يشرف على تنظيم سلسلة سباقات الكأس الغالية، اللجنة المنظمة العليا، برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وفيصل الرحماني مشرف عام السباقات.

ويتنافس على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، في محطته التاسعة بهولندا، 14 خيلاً من نخبة الخيول والمرابط والإسطبلات الأوروبية، في السباق الذي يقام لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة.

أهمية

وأكد مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، على أهمية ومكانة سباق المحطة الهولندية في أجندة سباقات الكأس الغالية، التي نجحت بتحقيق مساهمات كبيرة على مستوى تشجيع الملاك والمربين بالاهتمام بالخيل العربي، وتوفير كل المقومات لمسيرة نجاحاته، مبيناً أن المشاركة القوية من جانب نخبة الخيول العربية الأوروبية والهولندية، التي يشهدها السباق، تترجم مساعي وأهداف رسالة سلسلة سباقاتنا المتواصلة، ضمن أجندة النسخة الثامنة والعشرين، مؤكداً أن الدعم السخي الذي تحظى به سلسلة سباقات الكأس الغالية، يعكس الدور الريادي للقيادة الرشيدة، وحرصها الكبير على تعزيز نجاحات مسيرة سباقات الخيل العربي على الصعيد العالمي، مشيداً بالأصداء المميزة التي تحظى بها سلسلة سباقات الكأس الغالية، وتمثل مكسباً مهماً لمسيرة الحدث.

فخر

بدوره، أعرب فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، عن فخره واعتزازه الكبيرين، بالمنجزات الكبيرة التي تحصدها الكأس الغالية على كافة المستويات التنظيمية، ونوعية الخيول القوية، وأفضل المرابط المشاركة في الحدث، بجانب النواحي التسويقية والإعلامية والترويجية لرسالة الإمارات ونهجها السامي ودورها الريادي، حتى غدت دولتنا وجهة مهمة لصناعة سباقات الخيل العالمية، وفي مقدم الوجهات للخيل العربي، مشيداً بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمسيرة الخيل العربي الأصيل عالمياً، مؤكداً أن هذا الدعم ساهم، وبشكل كبير، في ترجمة منجزات كبيرة، وأحدث نقلة نوعية بسباقات الخيول العربية الأصيلة في المضامير الأوروبية.

وقال الرحماني: «إن الوصول لمحطة هولندا التاسعة، بعد المحطات الناجحة، يترجم المسار المتصاعد لسلسلة المكاسب الكبيرة من كل محطة، بما يعكس سلامة التخطيط الاستراتيجي، بخصوص اعتماد أجندة السباقات والدول المعنية للوصول لها، لدعم خطط الارتقاء بالخيل العربي، وتشجيعهم على رعايته، عبر توفير فرص مهمة، وسباقات كبيرة، لتجسيد التفاعل والتطور بسباقات الخيول العربية».

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