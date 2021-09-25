«بن بطل» لجودلفين يصنع التاريخ ويتوج بطلاً لـ«جويل ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

واصلت خيول الإمارات أمس تألقها في مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا إذ حققت رباعية قوية.

وكان نجم الأمسية «بن بطل» لجودلفين الذي اقتنص لقب «جويل ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.34.56 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بوجو» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

وحل ثالثاً «ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وبهذا الإنجاز يكون «بن بطل» قد دخل تاريخ السباق من أوسع أبوابه، إذ أصبح أول حصان يحقق اللقب مرتين، إذ سبق له الفوز المرة الأولى عام 2019، فيما تساوى المدرب سعيد بن سرور مع السير مايكل ستاوت برصيد 4 انتصارات في صدارة المدربين الأكثر تحقيقاً للقب السباق، بينما انفرد الفارس أوشين ميرفي بصدارة الفرسان الأكثر فوزاً بهذا اللقب برصيد 4 انتصارات أيضاً.

الخطة المقبلة

وأشاد المدرب سعيد بن سرور بالأداء الكبير الذي قدمه «بن بطل» في الشوط قائلاً: إنه حصان عظيم ومن الرائع أن يعود هنا مجدداً ويحقق اللقب المرة الثانية، هو بطل قوي ودائماً يبذل قصارى جهده في السباقات.

وأعلن سعيد بن سرور أن الخيارات مفتوحة، والتي ستكون سباق «كوين إليزابيث ستيكس» أو «شامبيون ستيكس» ضمن أمسية «يوم الأبطال» الذي سيقام على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا في ختام الموسم الإنجليزي الشهر المقبل، أو المشاركة في «بريدرز كب» بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا بأن القرار النهائي يعود إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

روزماري ستيكس

ظفرت «سوفت ويسبر» لجودلفين بلقب شوط «روزماري ستيكس» لمسافة 1600 متر «قوائم» بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور مسجلة زمناً قدره 1.34.89 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع طول عن «مأمورة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

وجاءت في المركز الثالث «فرات» المملوكة أيضاً لسموه بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

جودلفين ستيكس

توج «وذ آوت أ فايت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بطلاً لشوط «جودلفين ستيكس» لمسافة 2400 متر «قوائم» بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد مسجلاً زمناً قدره 2.28.24 دقيقة وبفارق طولين وثلاثة أرباع طول عن «فوكس تيل» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

وحل في المركز الثالث «جون ليبر» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب إد دنلوب.

الشوط الأول

وكان «سبن أراوند» لسعيد سهيل قد افتتح الانتصارات الإماراتية بتحقيقه لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 1.25.49 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع طول عن «الجداف» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

جاء ثالثاً «توماس إيكواينس» بقيادة الفارس شين كيلي وإشراف المدرب دين ايفوري.

سباقات اليوم

ومن جانب آخر، يشارك «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، و«كاتورا» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي بقيادة الفارس آدم كيربي وإشراف المدرب كليف كوكس، في شوط «جودمونت ميدل بارك ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» والذي سيقام على مضمار «نيوماركت» اليوم.

كما يشهد شوط «جودمونت رويال لودج ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» مشاركة «كوريباس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما تشارك «زين كلوديت» لسعيد الطاير في شوط «جودمونت تشفيلي بارك ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» والمخصص للمهرات بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

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