21 خيلاً في كأس الوثبة ستاليونز بالبرازيل

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، اليوم، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا.

وسيقام السباق الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز للأمهار للجائزة الكبرى، لمسافة 1400 متر على العشب، بمشاركة 10 خيول، بما في ذلك الفائز بالسباق العام الماضي «مينتور راش»، الذي سيحاول تحقيق فوزه الثاني بالسباق.

ولكن سيكون خصمه «ار ج يالباك» الفائز بسباقين هذا العام، إلى جانب الجواد «اوبستاتدو راش» الذي يقوده الفارس البرازيلي جورج ريكاردو حامل الرقم القياسي العالمي في معدلات الفوز برصيد 13,127 فوزاً.

ويقام السباق الثاني على كأس وثبة ستاليونز للمهرات للجائزة الكبرى لمسافة 1300 متر «عشبي»، ويستقطب 11 مهرة، متضمنة الفائزة بالسباق العام الماضي «اوسريس راش»، وتنافسها «كاشميري» الفائزة بسباق المهرات في أمريكا الجنوبية.

ومنذ عام 2015، أصبحت البرازيل جزءاً من أجندة المهرجان العالمي للخيول العربية عندما نظم في أكتوبر السباق الأول لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للمتدربين (IFAHR) في أمريكا الجنوبية، والتي شارك فيها عشرة من الفرسان.

ومنذ ذلك الحين، أقيمت جميع السباقات بتنظيم رابطة مربي الخيول العربية البرازيلية (ABCCA)، وستستضيف البرازيل هذا العام سباقات من كأس الوثبة، للأمهار والمهرات، ويتوقع حضور إبراهيم سالم العلوي القنصل العام للدولة في ولاية ساو باولو للسباق.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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