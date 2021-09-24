وليام بيوك يختار قيادة «اداير» لجودلفين في «الآرك الفرنسي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قرر الفارس وليام بيوك قيادة البطل المتميز وصاحب إنجاز الـ«الديربي الإنجليزي» و«كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» «اداير» لجودلفين في سباق «الآرك الفرنسي» الذي سيقام الشهر المقبل على مضمار «لونغشامب» في فرنسا، فيما لم يتأكد حتى الآن مشاركة بطل الـ«الديربي الإيرلندي» و«سانت ليجر ستيكس» «هيركين لين» الذي يخوض تمريناً تدريبياً اليوم بقيادة الفارس جيمس دويل.

حالة الأرضية

وقال المدرب شارلي آبلبي: «يتوجب علينا النظر في الحالة الصحية لكلا الجوادين، يضاف إلى ذلك الطريقة التي سيتشكل بها السباق، ثم العامل المهم للغاية وهو حالة الأرضية في مضمار لونغشامب».

وأضاف: «اداير» و«هيركين لين» مهران مميزان لجودلفين في كل المواسم؛ إذ سبق لـ«اداير» الفوز على أرضية رخوة على مضمار «ابسوم»، ومع ذلك كان متميزاً على أرضية تراوحت حالتها من معتدلة إلى يابسة في «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» في مضمار «آسكوت».

وواصل قائلاً: الشيء الوحيد الذي لا يعجب «هريكين لين» هو الأرضية السريعة، «اداير» ينتمي إلى الفئة متعددة المهارات، ولكن ظللنا نشعر وباستمرار أن الليونة في الأرضية تعزز فرص «هريكين لين»، ولسوء الطالع لا يمكننا التحكم في طقس باريس.

القرار النهائي

وأكد شارلي آبلبي أن «هريكين لين» و«اداير» سيخوضان تدريباً تجريبياً اليوم، ومن بعد ذلك سنجري نقاشاً مع الفريق، وسننظر فيما سنفعل في الأسبوع من حيث إشراك خيل واحد أو خيلين في السباق.

وأضاف: الفارس وليام بيوك في موضع يحسده عليه زملاؤه، حيث إنه توجب عليه الاختيار بين بطلين فائزين في عدد من سباقات الفئة الأولى حققا نتائج رفيعة في سيرتهما في عمر الثلاث سنوات، إنه اختيار صعب، غير أن وليام واثق من أنه اختار الجواد الصحيح. وأشعر دائماً بارتياح بقدرة الفرسان على اختيار الحصان الذي يفضلون قيادته، وهذا يعني أن لديهم الثقة في الحصان، وهذه الثقة تصحبهم خلال السباق.

وواصل قائلاً: الفارس جيمس دويل سيمتطي «هريكين لين» في تمرين اختباري بسيط اليوم، وسيتم نقاش في الأسبوع القادم حول مشاركته.

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