خيول الإمارات تخطف الأضواء في «نيو ماركت» بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حققت خيول الإمارات، أمس، رباعية على مضمار «نيو ماركت» العريق بإنجلترا، واقتنص «مودرن جيمز» لجودلفين لقب «تترسالز ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.23.62 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «ترايدنت»، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر.

وحل ثالثاً «هارو»، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

جوكي كلوب

وظفر «نايف رود» لمحمد بالعبيدة، بلقب «جوكي كلوب روز بول» لمسافة 3200 متر «قوائم»، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب مارك جونستون، مسجلاً زمناً قدره 3.19.77 دقائق، وبفارق 6 أطوال عن «روبرتو اسكوبار» لحسين العباس لوتاه، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

وجاء في المركز الثالث «ماكس فيجا»، بقيادة الفارس هيكتور كراوتش وإشراف المدرب رالف بيكيت.

الشوط الأول

وجاءت أولى الانتصارات الإماراتية، عبر «سوبستار» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، الذي حقق لقب الشوط الأول لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس اندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، مسجلاً زمناً قدره 1.36.10 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «دون أوف لبريشن»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد هانون، وجاء في المركز الثالث «سيمبول أوف لايت» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثاني

ظفر «ديزرت آنجل» لزياد كلداري، بلقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 1.37.00 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «باستون»، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب ديفيد إيفانز.

وحل ثالثاً «مستر بروفيسور»، بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدربة أليس هاينز.

جويل ستيكس

ومن جانب آخر، تخوض خيول الإمارات اليوم، غمار سباق «جويل ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، بمضمار «نيو ماركت» بإنجلترا، ومشاركة 8 خيول، يتقدمها «بن بطل» لجودلفين، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «لينقاش» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان.

وقال سعيد بن سرور: (قدم «بن بطل» أداءً طيباً في «سليبريشن مايل»، وسارت تدريباته بشكل رائع منذ ذلك الحين، وهذا اختبار آخر له، ولكنه في جاهزية جيدة، ومستعد للمنافسة مرة أخرى).

وقال شارلي آبلبي: (لسوء الطالع تعرض «ماستر أوف ذا سيز» لانتكاسة، عقب سباق «2000 جينيز الإنجليزي»، غير أن تحضيراته لهذا السباق، سارت بشكل جيد، ونشعر بارتياح كبير للغاية من حالته. ومهما يكن من أمر، سوف يكتسب مزيداً من الجاهزية، من خلال هذا السباق، حيث إن أعيننا تتجه معه إلى «بريدرز كب»، أو يوم الأبطال عقب هذه المشاركة).

برينسيس رويال

يشهد شوط «برينسيس رويال ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة»، والمخصص للمهرات والأفراس، مشاركة كل من «سيدة» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «بينيمور» لجودلفين، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن، «جولدن باس» للدكتور علي رضا، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب هوغو بالمر.

روزماري ستيكس

وتشارك في شوط «روزماري ستيكس» لمسافة 1600 متر «قوائم»، 13 مهرة وفرسة، أبرزها «سوفت ويسبر» لجودلفين، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «دبي لوف» لجودلفين، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «ويدينغ دانس» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «فرات» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، «مأمورة» المملوكة أيضاً لسموه، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، «بيبي علياء» لجابر عبد الله، بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب كيفن ريان، «أم النار» لمحمد جابر، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب روجر تشارلتون.

جودلفين ستيكس

ويشهد شوط «جودلفين ستيكس» لمسافة 2400 متر «قوائم»، مشاركة 5 خيول، أبرزها «ستار سفاري» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «وذ آوت أ فايت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

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