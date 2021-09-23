«شيرجار».. الأسطورة المختطفة

المصدر: إعداد - خالد المهيري

بطل أسطوري تشهد له المضامير بإنجازاته التاريخية، ولكن قصته باتت تشبه الأفلام السينمائية، اختطاف واختفاء لظروف غامضة، إنه «شيرجار» المملوك لآغا خان.

ولد 3 مارس 1978، ومنذ مشاركته الأولى العام 1980 حقق أروع الإنجازات في المضامير الإنجليزية والإيرلندية وسطع نجمه العام 1981 بتحقيقه أبرز السباقات الكلاسيكية، أهمها، «الديربي الإنجليزي»، «الديربي الإيرلندي»، «كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»، إلا أن يوم الثامن من فبراير العام 1983 شهد حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ السباقات، إذ اقتحم 3 أشخاص ملثمين مزرعة «بيلامي» في إيرلندا واختطفوا «شيرجار» تحت تهديد السلاح مطالبين بفدية قدرها مليونا جنيه إسترليني، بعدها خرجت عدد من النظريات وتوزعت الاتهامات على 3 أطراف من عصابات المافيا الأمريكية (نيو أورلينز- مافيا) مروراً بالزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، وانتهاء بالجيش الجمهوري الإيرلندي الأقرب إلى التهمة، ففي العام 1990 أكد مخبر كانت الشرطة البريطانية زرعته داخل الجيش الجمهوري الإيرلندي بأنهم هم الذين اختطفوا الحصان، وبسبب عدم خبرة عناصره بالتعامل مع الخيول هاج الحصان وهو محتجز فخشي الحراس من هياجه فأطلقوا على إحدى ساقيه الأماميتين النار فأعطبوه، وفي وقت لاحق تم التخلص منه، خشية افتضاح الأمر. إلا أنه إلى يومنا هذا لم يتم تأكيد القصة، وتبقى النهاية واحدة، مقتل الحصان الأسطوري الذي ما زال مكان دفنه غامضاً إلى يومنا هذا.

وتكريماً لما قدمه في السباقات من إنجازات عريضة، تم إطلاق «كأس شيرجار» العام 1999 الذي يقام سنوياً على مضمار «آسكوت» العريق برعاية «سوق دبي الحرة» لتبقى ذكراه خالدة في المضامير العالمية.

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