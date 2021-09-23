«الإمارات لسباق الخيل» تستعد للموسم الجديد

المصدر: دبي - خالد المهيري

عقدت هيئة الإمارات لسباق الخيل اجتماعها الأول مع أندية السباقات في الدولة برئاسة المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام للهيئة، وبحضور اللواء خبير محمد عيسى العضب عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل والمدير العام، المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وكيم إليت مدير عام مضمار أبوظبي، وفيصل الرحماني مشرف عام مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، نائب رئيس اللجنة المنظمة.

كما شهد الاجتماع الذي استضافه نادي دبي لسباق الخيل، حمد الشامسي نائب مدير نادي دبي لسباق الخيل، ياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل وعدد من المسؤولين في الهيئة وأندية السباقات الخمسة.

وناقش الاجتماع الاستعدادات للموسم الجديد الذي ينطلق في الـ 29 من شهر أكتوبر المقبل، وسبل التعاون والتنسيق لإنجاح الموسم الذي سيكون محط أنظار الجميع خصوصاً أنه يأتي بالتزامن مع انطلاق الحدث العالمي المنتظر معرض «إكسبو دبي 2020».

أجواء إيجابية

وأكد المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، أن الاجتماع كان فرصة للالتقاء بجميع المديرين والمسؤولين في أندية الدولة، لخلق جو من التعاون والتنسيق، لتحقيق الهدف الذي يحرص عليه الجميع وهو الارتقاء بفروسية الإمارات.

وأضاف إنه تمت مناقشة تنسيق جدول السباقات بين الأندية، والاهتمام بالبطولات الرئيسية، ودعم الأندية من خلال هيئة الإمارات لسباق الخيل وكذلك من قبل أندية السباقات الأخرى، واستقطاب الملاك الجدد لمضامير الدولة، بالإضافة إلى عودة الجماهير إلى مدرجات المضامير بالتوافق مع التحديثات الجديدة للإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأيضاً اللجان المعنية في كل إمارة، إذ سوف يتم اتخاذ القرار النهائي الشهر المقبل.

أهداف مستقبلية

وعن الخطط المقبلة، قال المهندس محمد الشحي إن الهدف المقبل هو نقل سباقات الخيل في الدولة إلى مستوى جديد من التطور وفق توجيهات القيادة الرشيدة، والذي يتوجب تعاون الجميع لخلق بيئة محفزة وإيجابية تخدم مصلحة هذه الرياضة، بالإضافة إلى التعاون مع الأشقاء المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وكذلك الدول الخليجية الأخرى لنصل معهم لمرحلة التوأمة من حيث المشاركات والسباقات الكبيرة، وكذلك المزادات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مزاد كــــأس دبــي العالمي الاستعراضي الأول «بريز أب» هو إضافة كبيرة ليس فقط للدولة بل المنطقة بشكل عام.

وأضاف إننا نعمل أيضاً في المرحلة المقبلة على زيادة عدد الخيول في سباقاتنا والملاك والمنافسات والاهتمام بكل الإسطبلات سواء أكانت صغيرة أم كبيرة.

أعلن المهندس محمد سعيد الشحي بأنه سيتم الاجتماع بالمدربين في الأيام المقبلة، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، كما سيتم الاجتماع أيضاً مع الملاك، مضيفاً إن كل هذه الخطوات تأتي بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس الإدارة، إيماناً بأهمية التواصل مع كل أهل الخيل.

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