ثنائية مميزة لجودلفين في كندا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حققت خيول جودلفين ثنائية مميزة على مضمار «وودباين» بكندا، واقتنص «البحر»، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب «سمر ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، مسجلاً زمناً قدره 1.35.77 دقيقة، وبفارق طولين وربع الطول عن «جرافتون ستريت»، بقيادة الفارس رافائيل مانويل هيرنانديز وإشراف المدرب مارك كاس، وحل ثالثاً «ديجري أوف ريسك» لجودلفين، بقيادة الفارس جاستن ستاين وإشراف المدرب هارتي. وظفرت «وايلد بيوتي» لجودلفين، بلقب «ناتالما ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»،.

والمخصص للمهرات، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي آبلبي، في 1.35.08 دقيقة، وبفارق طولين وربع الطول عن «بيزا بيانكا»، بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب كريستوف كليمان. وقال الفارس ديتوري: قفزت «وايلد بيوتي» من البوابة في نفس التوقيت مع بقية المجموعة، ولكنها تعرضت لضغط، وتراجعت، ولحسن حظي، كانت الوتيرة جيدة في المقدمة، وحينما وصلت إلى علامة ربع الميل، شعرت أن جميع المهرات أصبحن تحت سيطرتي، وهذه المهرة لديها قدرات تحملية جيدة.

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