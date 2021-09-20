«رسمي الخالدية» يتوج بـ«كأس زايد» في السويد

المصدر: ستكهولم - البيان الرياضي

نجح الجواد «رسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية في الفوز بسباق «كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، الذي أقيم أول من أمس بمضمار برو بارك بالعاصمة السويدية ستكهولم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للملاك والمربين في معظم دول العالم، للاهتمام بسباقات وتربية الخيول العربية الأصيلة، والترويج لتراث الإمارات.

واجتذب كأس زايد «قوائم» لمسافة 1750 متراً، 8 من نخبة الخيول المقيمة في أوروبا، أبرزها «رسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، بقيادة الفارس أندرياس غرابيبرغ، بإشراف المدرب جانوسيز كوزلوسكي.

وأثبت الجواد المنحدر من نسل «نايف الخالدي» حسن ترشيحه وجدارته بالفوز، ورفع رصيد انتصاراته إلى 7 من إجمالي 9 مشاركات، والمركز الثالث مرة، حين تفوق بفارق 3.5 طول عن «أفجان» بقيادة كارلوس لوبيز، الفائز بنسخة 2020.

وسجل «رسمي الخالدية» زمناً وقدره 1:56:60 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «لآي لينداهاس افاتار» بقيادة شارلوت كروس.

تفوق

ومن جهة أخري فاز «ايليكو» لاكيور هوب دو مونتميريال، بإشراف توماس فورسي، وقيادة هوجو موسان، بسباق كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 2250 متراً الذي أقيم بمضمار مونتبان الفرنسي، بمشاركة 8 خيول عربية في سن ثلاث سنوات فقط.

وتصدر المهر الناشئ السباق منذ البداية، وظل متمسكاً بها حتى النهاية، متفوقاً بفارق طول عن «أو لي ميلس» بقيادة الفارسة لوري فولارد، فيما جاء ثالثاً «ايزنوجود دو كارير» بقيادة أنطوان ويرل.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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