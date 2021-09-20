خيول جودلفين تتألق في كندا وأمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ظفر «والتون ستريت» لجودلفين بلقب سباق «كنيديان انترناشونال» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» والذي أقيم على مضمار «وودباين» في كندا، بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً 2.29.07 دقيقة وبفارق 5 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «ديزرت إنكاونتر» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارسة إيما جين ويلسون وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

وقال اليكس ماريام من جودلفين: السباق ظهر بالصورة المثالية التي كنا نتخيلها، والفارس فرانكي ديتوري كانت لديه خطة جسورة، وعند الوصول إلى المنعطف الأخير كنا واثقين من قدرة فرانكي على التقدم بسرعة أكبر، وأظهر «والتون ستريت» تحمله لهذه المسافة بشكل رائع.

وأضاف: يتمتع «والتون ستريت» بسجل ممتاز في دبي، وركض بشكل جيد في ألمانيا بالمشاركة الأخيرة، وقدم عرضاً مبهراً آخر، ونشعر بارتياح لفوزه بسباق من الفئة الأولى، وهو المحارب القديم المفضل في الإسطبل، وقد تأقلم بشكل جيد هنا، وسارت تدريباته بشكل سلس ، وسافر مرات عدة إلى دبي، وتعامل بشكل طيب مع هذه الرحلة، وسنعود به الآن إلى بريطانيا، وندرس حالته ثم سنضع الخطة المناسبة»

فوز مستحق

من جانب آخر، اقتنص «يبير» لجودلفين لقب سباق «جوكي كلوب داربي» لمسافة 2400 متر الذي أقيم على مضمار «بيلمونت» في أمريكا، بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً 2.26.23 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «سولجر رايزنج» بقيادة الفارس إراد أورتيز جونيور وإشراف المدرب كريستوف كليمان.

سريع الاستجابة

وقال الفارس جيمي سبنسر: لا يحبذ «يبير» وجود شخص معه في البوابة ولكنه حصان سريع الاستجابة عند دخوله أجواء المنافسة، وكنت قلقاً في المراحل الأولى من السباق، ولكني أيضاً تفاجأت بما فعله قبل الوصول إلى ربع الميل الأخير.

وأضاف: ضغطت عليه واندفع بعيداً قبل الأوان، ولو كنت أعلم بمثل هذا التجاوب من الحصان، ربما فضلت الانتظار حتى الوصول إلى منتصف المسار المستقيم.

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