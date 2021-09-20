الريسي: التفوق في بطولات العالم للقدرة ثمرة دعم القيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن الإنجازات التي يحققها فرسان الإمارات في سباقات القدرة هي ثمرة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، والدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لفروسية الإمارات ولرياضة القدرة على وجه الخصوص.

وقال: إحراز الفارس فارس المنصوري المركز الأول وحصوله على لقب بطولة العالم للخيول الصغيرة عمر 8 سنوات في إيطاليا، وتتويجه بالميدالية الذهبية، وحصد زميله الفارس خلفان بالجافلة المركز الثاني ونيله الميدالية الفضية، هو امتداد لدعم واهتمام القيادة الرشيد بالنشء، وتأهيلهم وصقلهم، ليكونوا في صدارة العالم في مراحل مبكرة، ولتجهيزهم لبطولات كبرى مقبلة من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والعمل على تعزيزها بألقاب جديدة.

إنجاز

وأضاف: إنجاز بطولة العالم للخيول الصغيرة عمر 8 سنوات هو امتداد لنجاحات فرسان الإمارات، وعلو كعبهم في هذه الرياضة، حيث اكتمل مثلث النجاح والتفوق والانتصارات العالمية، بعد أن توج فرسان الإمارات بلقب بطولة العالم للكبار التي أقيمت في مدينة بيزا الإيطالية عن طريق الفارس سالم ملهوف الكتبي، وحقق الوصافة الفارس منصور الفارسي، لتستمر ريادة فرساننا في بطولة العالم للشباب والناشئين في هولندا، وتمكن فيها الفارس سعيد المهيري من المحافظة على اللقب للنسخة الثالثة على التوالي والسادسة في سجل فرسان الإمارات، ونال زميله الفارس عبد الله علي العامري الوصافة في البطولة.

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