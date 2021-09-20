نجاح كبير لمزاد «سباقات دبي» في «ميدان»

المصدر: دبي - خالد المهيري

نظمت هيئة الإمارات لسباق الخيل ونادي دبي لسباق الخيل، مزاد «سباقات دبي»، الذي أقيم في المحجر البيطري بمضمار «ميدان» - إسطبلات «نوفا» بحضور المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وحمد الشامسي نائب مدير نادي دبي لسباق الخيل، بمشاركة واسعة من أبرز الملاك والمدربين في الدولة وخارجها.

وتضمن المزاد عرض 41 خيلاً تنحدر من سلالات مميزة يتصدرها أبناء الفحول الشهيرة «دباوي» و«شمردل» و«فرانكل» و«نيو أبروش» و«غاليليو» وغيرها. ويهدف المزاد إلى دعم الموسم وضخ دماء جديدة في السباقات.

نجاح كبير

وأكد المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، أن المزاد كان ناجحاً بكافة المقاييس وخاصة المشاركة الكثيفة من الملاك والمدربين. وأضاف إنهم في هيئة الإمارات لسباق الخيل حريصون كل الحرص على دعم أهل الخيل من ملاك ومدربين، إذ يأتي هذا المزاد ضمن جهودنا المتواصلة لاستقطاب أبرز الملاك والمدربين لاقتناء أفضل الخيول والتي ستشكل رافداً جديداً للسباقات في الدولة.

وقال إن المشاركة الواسعة والقوية في المزاد ما هي إلا دليل على الاستعدادات المبكرة للملاك والمدربين للموسم الجديد، وتبشر بقوة المنافسة التي سوف تظهر خلال السباقات، خاصة أن الخيول التي تم عرضها في المزاد قوية وتنتمي لسلالات متميزة

. وتقدم الشحي في الختام بخالص الشكر والتقدير لنادي دبي لسباق للخيل وفريق العمل الذي أدار المزاد بكل احترافية، كما شكر كافة الملاك والمدربين الذين حرصوا على المشاركة والتزموا بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا».

مبلغ قياسي

وبالعودة إلى مجريات المزاد، فقد تجاوزت مبيعات المزاد 7 ملايين درهم، فيما تألق الجواد «تيليماك» بتحقيقه أعلى الأسعار بقيمة 825 ألف درهم، والذي رسا على المدرب ساتيش سيمار من إسطبلات «زعبيل».

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