«أمور» بطل «كأس زايد» في إيطاليا

المصدر: روما - البيان الرياضي

حصد الجواد «أمور» لقب سباق «كأس الشيخ زايد» «قوائم»، فيما توج «شاليفا» بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز، في السباقين اللذين أقيما أمس على مضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق والحضارة الإماراتية الأصيلة التي هي امتداد للحضارة العربية.

وانتزع «أمور» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسميليانو ناردوزي، وقيادة انتونيو ميغالي، كأس زايد، لمسافة 2400 متر، للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، البالغ جائزته 25.300 يورو، بصورة ناجزه عن «أبو دي جالوريا» بقيادة فليبو ايزا.

وتأخر صاحب المركز الثالث «بيلاجويا»، بقيادة اليساندرو فيوري، بفارق 9 أطوال عن صاحب المركز الثاني، فيما سجل البطل زمناً وقدره 2:46:22 دقيقة.

تألق

وخطف الجواد «شاليفا» لفلورس جيوفاني، بإشراف فلورس مارتينيا، وقيادة اندريا فيلي، الأضواء من 14 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، في كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6.600 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة «مبتدئة».

وتقدم الجواد المغمور بفارق 2.75 طول عن المرشح الأول «شيلا فيرت» بقيادة اندرياس دياس، وجاء في المركز الثالث «سينزيا باي رينزا» بقياد اليساندرو فيوري، وسجل البطل «شاليفا» زمناً وقدره 1:56:02 دقيقة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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