ثلاثية لخيول الإمارات في نيوبري

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

حققت خيول الإمارات أمس، ثلاثية في مضمار نيوبري بإنجلترا، في السباق الذي أقيم برعاية «سوق دبي الحرة»، وظفر «سولد ستون» لسعيد سهيل، بلقب «سوق دبي الحرة ليجاسي كب ستيكس» لمسافة 2200 متر «الفئة الثالثة»، فيما اقتنص «دبي بويت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر، بينما حقق «إنجازتي» لمحمد بالعبيدة، لقب «سوق دبي الحرة هانديكاب» لمسافة 2000 متر. ومن جانب آخر، فاز «وينجز أوف وور»، بلقب الشوط الرئيس «سوق دبي الحرة ميل ريف ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية».

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