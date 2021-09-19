فارس المنصوري بطل مونديال الخيول الصغيرة

المصدر: متابعة-علي الظاهري

واصل فرسان الإمارات تصدر المشهد العالمي لسباقات القدرة، وحقق الفارس فارس المنصوري «M7»، أمس، لقب بطولة العالم للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات على صهوة «نهار شباب»، محققاً صدارة السباق، الذي امتد لمسافة 120 كلم في سردينيا بإيطاليا، فيما نال زميله الفارس خلفان بالجافلة الوصافة على صهوة «كشمير»، واحتلت الفارسة الإسبانية ألبا ألفاريز المركز الثالث على صهوة «كاردو 50».

ويعتبر الإنجاز هو الثالث لفرسان الإمارات، خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث سبق أن توج الفارس سالم ملهوف الكتبي على صهوة الفرس «هالة» ببطولة العالم للكبار لمسافة 160 كلم في مدينة بيزا الإيطالية، حقق الوصافة منصور الفارسي، واستمرت ريادة فرساننا في بطولة العالم للشباب والناشئين في هولندا، إذ حافظ الفارس سعيد المهيري على اللقب للمرة الثالثة على التوالي، فيما نال الفارس عبدالله علي العامري الوصافة.

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