«رسمي الخالدية» يسعى لـ«كأس زايد» في السويد

المصدر: استكهولم - البيان الرياضي

يحتضن مضمار برو بارك بالعاصمة السويدية استكهولم اليوم، فعاليات «كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، فيما يستضيف مضمار مونتبان الفرنسي سباق «كأس الوثبة ستاليونز» برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم لسباقات الخيول العربية الأصيلة، والترويج لتراث الإمارات.

ويجتذب كأس زايد «قوائم» للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1750 متراً، 8 من نخبة الخيول المقيمة في أوروبا، أبرزها المرشح الأول «رسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا. ويقود «رسمي الخالدية»، الفارس اندرياس غرابيبرغ، بإشراف المدرب جانوسيز كوزلوسكي، والذي حقق 6 انتصارات من إجمالي 8 مشاركات، والمركز الثالث مرة.

وينافسه على اللقب «أفجان» بقيادة كارلوس لوبيز، الفائز بنسخة 2020، و«أيمن» بقيادة الفارس فردريك جانتزكي، و«ديجلانو» بقيادة مالين هولمبيرج، وهما بإشراف المدربة السويدية ماريا اريكسون هاجمان.ويستقطب سباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية، لمسافة 2250 متراً بمضمار مونتبان الفرنسي، 8 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، أبرزها «يونس» بقيادة لورين ماثياس.

وينافس أيضاً «ايزنجود» ، و«روفيس» ، و«فتون» ، و«اسيدورا دو بوزلس».

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