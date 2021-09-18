فارس المنصوري بطلاً لمونديال الخيول الصغيرة وبالجافلة وصيفاً

المصدر: متابعة-علي الظاهري

واصل فرسان الإمارات تصدر المشهد العالمي لسباقات القدرة بعد أن حقق الفارس فارس المنصوري لقب بطولة العالم للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات والتي أقيمت اليوم في سردينيا بايطاليا، فيما نال زميله الفارس خلفان بالجافلة الوصافة في السباق الذي امتد لمسافة 120 كلم، ليضيف فرساننا إنجازاً جديداً يعتبر هو الثالث هذا العام بعد الفوز بلقبي بطولة العالم للكبار ومونديال الشباب والناشئين.

ومثل فرسان M7 الإمارات في المونديال، حيث ظفر فارس المنصوري بالمركز الأول على صهوة "نهار شباب" بينما فاز خلفان بالجافلة بالمركز الثاني على صهوة "كشمير"، واحتلت المركز الثالث الفارسة الاسبانية ألبا ألفاريز على صهوة "كاردو 50".

ويعتبر الإنجاز هو الثالث خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث سبق أن توج فرسان الإمارات ببطولة العالم للكبار لمسافة 160 كلم في مدينة بيزا الايطالية عن طريق الفارس سالم ملهوف الكتبي على صهوة الفرس "هالة" وحقق الوصافة منصور الفارسي، لتستمر ريادة فرساننا في بطولة العالم للشباب والناشئين قبل نحو اسبوع في هولندا وتمكن فيها الفارس سعيد المهيري من المحافظة على اللقب للنسخة الثالثة على التوالي على صهوة الفرس البطلة "هالة" إضافة إلى نيل زميله الفارس عبدالله علي العامري الوصافة في البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز