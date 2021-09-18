«سايلانت سكيب» لجودلفين بطلة «كأس سوق دبي الحرة» في إنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ظفرت «سايلانت سكيب» لجودلفين بلقب شوط «كأس سوق دبي الحرة» لمسافة 1400 متر، والذي أقيم على مضمار «نيوبري» بإنجلترا أمس، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلة زمناً قدره 1.24.13 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «دبي» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل ثالثاً «السهيل» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال سعيد بن سرور: «سايلانت سكيب» مهرة طيبة ومستواها يتحسن باستمرار، ومن الرائع تمكنها من التخرج من سباقات الهانديكاب للتغلب على منافسين أشداء على هذا المستوى، وليست لدينا خطط لها في الوقت الحاضر، وربما نرسلها إلى دبي.

«كنيديان انترناشونال»

ومن جانب آخر، يشارك «والتون ستريت» لجودلفين بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«ديزرت إنكاونتر» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك في سباق «كنيديان انترناشونال» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» على مضمار «وودباين» بكندا فجر الأحد.

وقال شارلي آبلبي: «والتون ستريت» في جاهزية طيبة، كنا سعداء بأدائه في ألمانيا عقب موسم ناجح في دبي، أشعر أنه يلبي كثيراً من المتطلبات، ويبدو أنه المرشح الأبرز للفوز.

تحدٍ جديد

كما يخوض «يبير» لجودلفين غمار سباق «جوكي كلوب داربي» لمسافة 2400 متر الذي سيقام على مضمار «بيلمونت» في الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما تشارك «كرييتيف فلير» لجودلفين أيضاً في سباق «جوكي كلوب أوكس» لمسافة 2200 متر بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال شارلي آبلبي: «استقر «يبير» بشكل جيد منذ سفره إلى أمريكا، ويبدو أنه صاحب المستوى الأفضل على مسافة الميل ونصف الميل عشية هذا السباق، و«بيلمونت» مضمار فسيح يناسب الخيول التي تجيد الركض القوي، مثل «يبير» ولو كرر المستوى نفسه الذي أظهره في «يورك»، سيكون الأقرب للفوز».

وأضاف: «عادت «كرييتيف فلير» إلى نيوماركت بعد شغلها المركز الثالث في «سراتوغا»، وتعود للسباقات بعد استراحة قصيرة، ولو ركضت وفق مستواها الأفضل، ستكون حاضرة في المنافسة على اللقب».

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