كأس زايد للخيول العربية في ضيافة سردينيا اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يحتضن مضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية، عصر اليوم، سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق والحضارة الإماراتية الأصيلة التي هي امتداد للحضارة العربية.

ويعد الجواد «أبو دي جالوريا» من أبرز المرشحين للقب كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لمسافة 2400 متر «قوائم»، المخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، والبالغ جائزته 25.300 يورو.

وينافس على اللقب «فولكانو نو باي بونوريفسو» و«زيفيرو دي شيا»، و«اير لاينز»، و«أمور»، و«باهر ديل ما» و«بيلاجويا»، و«ارجانو دي شيا».

14 خيلاً

ويجتمع لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6.600 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة (مبتدئة) لدعم صغار المربين والملاك، (14) خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، وتبدو الحظوظ متساوية نسبة لتقارب مستويات الخيول.

ويتقدم المتنافسين «شيلا فيرت»، و«كرونو بايوانجيلا»، و«كالجون»، و«كادوسين»، و«كاترين»، و«كورسارو».

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز