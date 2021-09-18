مزاد «سباقات دبي» في «ميدان» دبي

المصدر: دبي - خالد المهيري

تنظم هيئة الإمارات لسباق الخيل، في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، مزاد «سباقات دبي»، ويقام في المحجر البيطري لإسطبلات «نوفا» بمضمار «ميدان» العالمي.

ويهدف المزاد إلى دعم الموسم المقبل الذي ينطلق 29 أكتوبر، وضخ دماء جديدة في السباقات، إضافة إلى استقطاب ملاك جدد في سباقات الخيول، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

ويتضمن المزاد عرض 41 خيلاً تنحدر من سلالات مميزة يتصدرها أبناء الفحل الشهير «دباوي» و«شمردل» و«فرانكل»، والتي كانت تحت إشراف نخبة من المدربين المعروفين منهم المدرب العالمي سعيد بن سرور والمدرب شارلي آبلبي.

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