سباقات نهاية الأسبوع للخيول تنطلق في نيوبري اليوم

المصدر: (لندن - البيان الرياضي )

تنطلق اليوم على مضمار «نيوبري» في إنجلترا سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية للخيول التي تقام على مدى يومين برعاية «سوق دبي الحرة»، بمشاركة أفضل الخيول في العالم بعمر السنتين، ومن أبرز الخيول المشاركة «جوباس» الفائز بسباق «ويذرباي سوبر سبرنت»، و«ضباب» بإشراف المدرب جون وثادي غوسدن، وثلاثة خيول أخرى تصدرت سباق «باستي اكوورلد جيمراك ستيكس» وهي «جيس آي سب»، «تويلايت جت»، «فيرباي».

ويعد شوط «كأس سوق دبي الحرة» المخصص للخيول من عمر 3 سنوات وما فوق، لمسافة 1400م، من أبرز أشواط اليوم، وتشارك فيه خيول قوية ومنها «السهيل» و«دبي» لجودلفين بإشراف المدرب شارلي آبلبي.

اليوم الثاني

ويقام غداً شوط «ميل ريف ستيكس» «الفئة الثانية»، الذي يتضمن أيضاً شوط كأس مطار دبي الدولي «الفئة الثالثة» إذ سيشهد مشاركة «خادم» لإسطبلات «شادويل»، والذي توج مؤخراً بسباق «ليستد سكاربورو ستيكس» في «دونكاستر»، ومن المتوقع أن ينضم إليه «تيس مارفيلوس»، الفائز بكأس سوق دبي الحرة «شيرغار داش» على مضمار «آسكوت» في أغسطس الماضي، و«كوين كينغز لين» الفائز بسباق «ليستد أكيليس ستيكس» على مضمار «هايدوك»، في شهر مايو، وتشارك إسطبلات «شادويل» في شوط «ليجاسي كاب» «الفئة الثالثة» من خلال «العاصي» العائد للمشاركة على مضمار «نيوبري» بعد فوزه بسباقي «فاينست سربرايز ستيكس» «الفئة الثالثة» في أبريل، و«أستون بارك ستيكس» «الفئة الثالثة».

دعم السباقات

وأكد كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة سعادته بمواصلة كبار ملاك الخيول والمدربين تقديم الدعم لسباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية، ومنح سوق دبي الحرة منصة مهمة لتعزيز علامتها التجارية، وقال: نتمنى التوفيق للجميع والاستمتاع بأقوى السباقات في نيوبري.

وتسدل سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية الستار على موسم «سوق دبي الحرة» لرعاية الخيول في المملكة المتحدة وأيرلندا لعام 2021، والذي بدأ بسباقات الربيع ترايلز في «نيوبري» في أبريل الماضي قبل الـ«ديربي الإيرلندي» الذي ترعاه السوق الحرة على مضمار «كورا» في يونيو، وقبيل التوجه إلى «آسكوت» لرعاية سباقات سوق دبي الحرة لـ«كأس شيرغار» الشهر الماضي.

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