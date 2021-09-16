«مربط دبي» يقيم مزاداً للخيول مع انطلاق إكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مربط دبي للخيول العربية الأفضل في العالم عن إقامة مزاد خاص بإنتاجه المحلي خلال الأيام الأولى من انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020 الشهر المقبل. ويقام المزاد على الميدان العشبي لمربط دبي التاسع من أكتوبر المقبل ليكون موعداً عالمياً جديداً لعرض جديد إنتاج المربط من أجمل الخيول العربية الأصيلة، التي اشتهر المربط بجودتها وإنجازاتها القياسية، التي جعلت منه الأفضل في العالم.

والأكثر إقبالاً في السنوات الأخيرة من المرابط العالمية، بفضل التقدم الكبير لإنتاجه في تطوير دماء خيولها وتحقيق نتائج ذهبية في البطولات الدولية. ويتضمن برنامج المزاد معاينة الخيول المعروضة ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً في يوم المزاد الذي ينطلق في الثانية من بعد ظهر يوم التاسع من أكتوبر.

مكانة

ويعتزم مربط دبي عرض مجموعة من أجود خيول إنتاجه الجديد مع عدد من الخيول ذات السجلات الناصعة في البطولات الدولية، وذلك من أجل منح مناسبة إكسبو 2020 ما تستحقه من خصوصية عالمية تترجم مكانة العلامة النوعية لدبي والإمارات بوصفها سوقاً عالمية للتميز والجودة، وتمكين عشاق الخيل العربي من مرابط العالم من الفائدة المرجوة بالمناسبة كفرصة سانحة ومجدية وتاريخية.

تقييم

ويعتبر مربط دبي الأقوى إنتاجاً عالمياً في السنوات الأخيرة كمياً ونوعياً باعتراف مجتمع الخيل العربي في العالم، سواء تعلق الأمر بالتقييم الصادر عن الخبراء والمتتبعين في هذا المجال، أم بالنتائج القياسية التي تحفظها البطولات المحلية والعالمية على مدى تاريخها.

مبادرة

ومثلما سجل مربط دبي مبادرة كريمة لفائدة المشاركين في المزاد الماضي بتخصيصه مجموعة من شبوات فحل الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم» والفحل العالمي «دي سراج»، وذلك من خلال عملية السحب بالقرعة على مجموعات ثلاث متضمنة شبوة وشبوتين وثلاث شبوات، ويجدد المربط خلال مزاد إكسبو المبادرة نفسها، وهو أسلوب اعتاده المربط في كل مزاداته تشجيعاً للمشاركين أو تخصيص نصيب من ريعها للحاجات الإنسانية.

استثناء

وأكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية أن مزاد إكسبو 2020 للخيول العربية يقام استثناءً لثاني مرة هذا العام بعد المزاد السنوي الذي أقيم في شهر مارس، وذلك تجاوباً مع الأهمية القصوى للحدث العالمي إكسبو 2020 الذي سينطلق في فاتح أكتوبر المقبل. وقال التوحيدي: «إن مزاد إكسبو 2020 حدث عالمي كبير وفرصة تاريخية.

ومربط دبي معني جداً بالمساهمة من زاوية اختصاصه. نحن نعلم أن كل المعنيين بتطوير مجالات نشاطاتهم سيكونون في الموعد، ومن حق المهتمين بالخيل العربية الأصيلة وتطوير إنتاجهم، الاستفادة من إمكانيات الجودة العالمية التي يتيحها مربط دبي بالمناسبة. ونحن سنكون في الموعد بما يليق به من تقديم الأجمل والأفضل والأجدى لأهل الخيل العربية».

أهمية قصوى

من جهته اعتبر عبد العزيز المرزوقي أن مزاد إكسبو 2020 حدث يستمد قوته من عاملين مهمين، أولهما أهمية الحدث العالمي التاريخي معرض إكسبو 2020، وثانيهما الأهمية البالغة للمزاد نفسه نظراً للطلب المتزايد على الإنتاج المحلي لمربط دبي، لاسيما بعد النجاح القياسي الذي شهده المزاد السنوي في مارس الماضي.

وكذلك النتائج العالمية التي حققها إنتاجنا وتمتعت به عشرات المرابط من الشرق والغرب في منصات التتويج الدولية في المواسم الماضية وخلال العام الجاري الذي تستمر معه إنجازاتها بتفوق لا غبار عليه يتصدر صناعته أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم وابنه الفحل العالمي «دي سراج».

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