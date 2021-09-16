«طيران الإمارات» تعيد 639 خيلاً إلى موطنها

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هبطت طائرة شحن تابعة لـ«طيران الإمارات» من طراز بوينغ 777 تقل 40 خيلاً في مطار لييغ (بلجيكا) قادمة من مطار هانيدا (اليابان)، وكانت تلك الرحلة الأخيرة من 16 رحلة قامت بها الإمارات للشحن الجوي لنقل الخيول الأبطال بين لييغ وطوكيو، في ختام ناجح لواحدة من أكبر عمليات الرحلات العارضة (التشارتر) في تاريخ النقل الجوي.

وأعرب نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، عن سعادته بالختام الناجح لعملية نقل الخيل إلى واحد من أرقى الأحداث الرياضية في العالم. وقال: «استفدنا من خبراتنا الواسعة في نقل الخيول على مدار العقدين الماضيين لتسيير 16 رحلة بين لييغ وطوكيو. وبذل فريق الإمارات للشحن الجوي جهوداً هائلة تطلّبت شهوراً من التخطيط والتنسيق لضمان حصول الخيول على أفضل رعاية».

وسيّرت الإمارات للشحن الجوي 8 رحلات من 13 يوليو الماضي، وحتى 2 سبتمبر الجاري، لنقل 316 خيلاً من لييغ إلى طوكيو، وثماني رحلات أخرى لإعادة 323 خيلاً على مدى سبعة أسابيع.

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