حمدان بن محمد: أراك بطلاً في صيف 2023

المصدر: دبي - علي الظاهري

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، صوراً على حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، مع أحد المهور لجودلفين الذي توقع له مستقبلاً واعداً في عالم سباقات الخيل، وعلق سموه على الصور قائلاً: «أراك بطلاً في صيف 2023».

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور التي نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. ويملك سموه نظرة ثاقبة في عالم الفروسية والخيل، وتربطه علاقة وثيقة برياضة الآباء الأجداد على نهج وخطى «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي قاد بنظرته السديدة إلى تأسيس واحد من أعظم الفرق في عالم سباقات الخيل، وهو فريق جودلفين صاحب الريادة والتميز، والذي حقق العديد من الألقاب الثمينة والإنجازات المشرفة في مختلف مضامير العالم.

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