الشحي مديراً عاماً لـ «الإمارات لسباق الخيل»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، تعيين محمد سعيد الشحي مديراً عاماً للهيئة.

وبهذه المناسبة صرح سموه: «يسعدنا الإعلان عن تعيين محمد سعيد الشحي مديراً عاماً للهيئة ونحن على ثقة من أن الشحي سيسهم من خلال خبرته ومعرفته الجيدة بسباقات الخيل، في تطوير العمل الفني والإداري بالهيئة وفي دعم مسيرة ونهضة السباقات بالدولة، وأيضاً من خلال دوره كعضو في مجلس الإدارة، وسيعمل الشحي تحت إدارة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة، بينما سيظل مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري عضواً مهماً وفاعلاً في المجلس».

ومن جانبه، قال الشحي: أشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم على الثقة الغالية التي منحوني إياها، وأتطلع إلى العمل بروح الفريق مع فريق العمل بالهيئة وأندية ومضامير السباق في الدولة.

ويتمتع الشحي بخبرة واسعة في مجال سباقات الخيل، من خلال إدارته لخيول السباق العائدة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وإسطبلات جبل علي أو كمالك خيل معروف، حيث حققت الخيول التي يمتلكها العديد من الانتصارات في الساحتين المحلية والدولية، كان أبرزها فوز الجواد «لو انفورسمنت» بسباق الفئة الأولى «جراند كريتيريوم» في إيطاليا.

وسيباشر الشحي موقعه الجديد قبل بدء موسم سباقات 2021 - 2022م الذي سينطلق في مضمار جبل علي في 29 أكتوبر، ويستضيف مضمار الشارقة لونجين أول سباقاته يوم 30 أكتوبر، بينما يدشن مضمار ميدان سباقاته يوم 4 نوفمبر، فيما تنطلق سباقات مضمار العين 5 نوفمبر المقبل، ويستهل مضمار العاصمة سباقاته يوم 7 نوفمبر.

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