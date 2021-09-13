«نيتيف تريل» لجودلفين بطل «ناشونال ستيكس»

المصدر: دبي - علي الظاهري

واصل المهر «نيتيف تريل» لجودلفين سلسلة انتصاراته بعد انتزاعه لقب سباق «فينسانت اوبراين ناشونال ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الأولى على مضمار ذي كرا في إيرلندا أمس، المخصص للأمهار والمهرات، محققاً اللقب بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي وبزمن قدره 1.26.72 دقيقة وبفارق ثلاثة أطوال ونصف طول عن «بوينت لونسدل» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين.

من ناحية أخرى، كسبت المهرة «تيونا» لمالكها علي سعيد، بقيادة أوليفر بيسلير وإشراف المدرب فاريان لقب سباق «بري فيرميل» لمسافة 2400 متر للفئة الأولى بمضمار لونغ شامب في فرنسا والمخصص للمهرات والأفراس، مسجلة 2.31.99 دقيقة بفارق طول ونصف طول عن «سنوفل» بقيادة ديتوري وإشراف المدرب إيدن أوبراين، وجاءت «لا جوكوندي» بقيادة هولي دويل وإشراف المدرب إيدن أوبراين، ثالثة.

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