الفيكتوري تيم بحلّة جديدة في مونديال الدراجات المائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الحلة الجديدة لفريق الفيكتوري تيم، الذي يستعد بعد أيام قليلة للعودة إلى ساحة التنافس العالمي والدولي بعد طول غياب بسبب توقف روزنامة الأحداث العالمية في الفترة الماضية بسبب ظروف جائحة كورونا.

وتأتى الخطوة الجديدة من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سيراً على خطى التميز والابتكار في طريق النجاح المستمر الذي اخطته النادي منذ التأسيس وبعد اعتماد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار التوجه والخطة الاستراتيجية المحدثة 2021 ـ 2027 التي تتضمن أهدافها تعزيز مكانة الفريق الرياضي عالمياً ورعاية المواهب الوطنية في الرياضات البحرية.

وقال محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن مجلس إدارة النادي وتنفيذاً لهذه الرؤى قرر المشاركة في بطولة العالم للدراجات المائية (اكوابايك 2021) التي تبدأ في إيطاليا خلال الفترة من 17 ـ 19 الجاري، حيث تستضيف مدينة اولبيا منافسات جائزة (ريغيوني - ساردينا) بمشاركة نخبة أبطال وبطلات هذه الرياضة المثيرة والذين يجتمعون للمرة الأولى منذ بداية عام 2020.

فريق قوي

وأضاف محمد حارب يسعدنا في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن نعلن عن تشكيل فريق الفيكتوري تيم لخوض الحدث العالمي الكبير الذي يضم بطلنا المتألق المتسابق سلمان يونس العوضي صاحب الإنجازات في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية وأحد المتسابقين المتميزين على الساحتين المحلية والعالمية إلى جانب نجم الفريق البطل العالمي النمساوي كيفين رايتيرر الذي يخوض مشوار البطولة العالمية للعام الرابع مدافعاً عن ألوان فريق الفيكتوري تيم.

وأعرب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن أمنياته القلبية لثنائي الفريق بالتوفيق في منافسات فئة واقف محترفين جي بي 1 وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيد النادي وسجل فريق الفيكتوري تيم الذي حقق الكثير من النجاحات في عالم الرياضات البحرية وسباقات الزوارق والدراجات المائية.

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