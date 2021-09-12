المهر "عابس" بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المملكة المتحدة

المصدر: وام

حققت المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثامنة والعشرين، والتي أقيمت في مضمار دونكستر في المملكة المتحدة أمس ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير، نجاحات جديدة ومبهرة لمسيرة الكأس الغالية وريادتها العالمية في ظل الحضور الجماهيري الكبير الذي ملأ مدرجات المضمار العريق.

وأقيم الحدث برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، لإعلاء قيمة الخيل العربي ورفعة شأنه ودعم الملاك والمربين بكافة المضامير العالمية، دعما لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

ونجح المهر "عابس "المنحدر من نسل /تي ام فريد تكساس X راقية بنت عامر/ والمولود في عام 2017، والعائد للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني بإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس أوليفيه بيسلير، من الفوز بلقب الكأس الغالية متفوقا بفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن الوصيف الجواد "اريون" والذي يعود لهيف محمد القحطاني ويشرف عليه المدرب جان فرانسوا برنارد وتحت قيادة جان بيرنارد إيكيم. وجاء بالمرتبة الثالثة المهر "العجب" لشادويل بإشراف المدرب فيليب كولينجتون وقيادة الفارس دين أونيل.

وتمكن البطل من حسم لقب السباق ومضاعفة رصيد إنجازاته لأربعة انتصارات من أصل 7 مشاركات، والظفر بلقب الكأس الغالية بمحطتها الثامنة التي تمثل قمة مواجهات سلسلة سباقاتها العالمية في ختام الديربي العربي الإنجليزي الذي أقيم ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وشهد مشاركة 9 خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربية في المملكة المتحدة وأوروبا.

وقطع البطل مسافة السباق بزمن 2.19.00 دقيقة، ونجح في تقديم أداء لافتا وقويا برهن فيه على إمكانياته الكبيرة وشأنه الواعد في مستقبل عالم سباقات الخيل العربية، حيث نجح من مطاردة الجواد اريون في منعطف النهاية ببراعة كبيرة واقتحم عمق المستقيم بانطلاقته المذهلة التي حسمت لقب السباق.

شهد السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي اللذان قاما بتسليم كؤوس اللقب للمدرب توماس فورسي والفارس أوليفيه بيسلير.

من جهته توجه سعادة فيصل الرحماني بالتهنئة والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، على النجاحات الكبيرة التي حققتها المحطة البريطانية الثامنة للكأس الغالية والتي أقيمت في ختام الديربي العربي الإنجليزي في دونكستر ضمن مهرجان سانت ليجر العريق، معبرا عن فخره بتلك النجاحات والأصداء الواسعة التي حظي بها الحدث من الهيئات والمؤسسات والملاك والمربين والإعلام الإنجليزي ، مؤكدا أن الإشادات تمثل امتدادا مهما لريادة الكأس ومسيرته الثرية في المضامير العالمية.

وتابع: "ستواصل الكأس الغالية تحقيق النجاحات بجولاتها العالمية في ظل رؤية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان واهتمامه الكبير لاستمرار سلسلة السباقات والالتزام بدعم الملاك والمربين للخيل العربي في القارة الأوروبية والعالم، انطلاقا من نهج الإمارات وحرص القيادة الرشيدة لتجسيد القيم الأصيلة في المحافل العالمية والحفاظ على المكتسبات والمنجزات الكبيرة للخيل العربي".

وأضاف : "نفخر بمحطة دونكستر التي تبهرنا في كل عام وتعكس المكانة الحقيقية للكأس الغالية أمام الحضور الجماهيري الغفير، ما يمثل مكسبا كبيرا للإمارات ورسالتها العالمية ، حيث قابلنا والتقينا جميع الملاك والمربين والإعلام الإنجليزي وحظينا بترحيب كبير وإشادة رفيعة المستوى بقيمة ومكانة كأس رئيس الدولة للخيول العربية الذي يقام بشكل منتظم منذ 28 عاما في أبرز العواصم العالمية".

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